Узбекистан к 2031 году увеличит добычу урана в два раза — до 7,1 тысячи тонн

CentralAsia (UZ) - Узбекистан планирует в 2022-2030 годах увеличить добычу урана в 2 раза - до 7,1 тысячи тонн в год, следует из постановления президента страны Шавката Мирзиеева, опубликованного 18 июля.

«Утвердить целевые показатели добычи и переработки урана», - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте национальной базы данных Lex.uz. В соответствии с документом, объем добычи планируется увеличить с 3,526 тысячи тонн по итогам 2021 года до 7,1 тысячи тонн в 2030 году.

Документом также утверждены показатели темпов наращивания запасов урана в 2022-2030 годах за счет активизации геологоразведочных работ – с 4,7 тысячи тонн до 10,5 тысячи тонн.

Постановлением утвержден перечень 20 инвестиционных проектов общей стоимостью около 460 миллионов долларов для увеличения добычи урана в республике.

По данным МАГАТЭ, Узбекистан находится на седьмом месте в мире по запасам урана и на пятом по его добыче. Страна не является потребителем урановой продукции и весь произведенный уран экспортируется. До недавнего времени ГП "Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) обладал монопольным правом на добычу, обогащение и экспорт урана в республике. В январе 2019 года Мирзиеев своим постановлением одобрил реорганизацию НГМК и создания на его базе отдельных госактивов. С 2022 года "Навоиуран" осуществляет добычу урана в стране.