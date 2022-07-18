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Узбекистан увеличил импорт электромобилей в 4,5 раза

CentralAsia (UZ) -  Госкомстат представил данные о том, из каких стран в Узбекистан импортируются электромобили.

По состоянию на первое полугодие Узбекистан импортировал 1 125 электромобилей на $34,1 миллиона из 10 зарубежных стран, сообщает Госкомстат.

Отмечается, что импорт электромобилей увеличился на 875 автомобилей или в 4,5 раза по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

За 6 месяцев 2022 года в Узбекистан в основном импортировались электромобили из следующих стран:

  • Китай - 983;
  • ОАЭ – 73;
  • Германия - 27;
  • Гонконг - 25;
  • Корея - 6;
  • Литва - 6;
  • Эстония - 2.
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