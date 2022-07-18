Узбекистан увеличил импорт электромобилей в 4,5 раза

- Узбекистан, общество
- 12:51, 18 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - Госкомстат представил данные о том, из каких стран в Узбекистан импортируются электромобили.
По состоянию на первое полугодие Узбекистан импортировал 1 125 электромобилей на $34,1 миллиона из 10 зарубежных стран, сообщает Госкомстат.
Отмечается, что импорт электромобилей увеличился на 875 автомобилей или в 4,5 раза по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.
За 6 месяцев 2022 года в Узбекистан в основном импортировались электромобили из следующих стран:
- Китай - 983;
- ОАЭ – 73;
- Германия - 27;
- Гонконг - 25;
- Корея - 6;
- Литва - 6;
- Эстония - 2.
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