Узбекистан увеличил импорт электромобилей в 4,5 раза

CentralAsia (UZ) - Госкомстат представил данные о том, из каких стран в Узбекистан импортируются электромобили.

По состоянию на первое полугодие Узбекистан импортировал 1 125 электромобилей на $34,1 миллиона из 10 зарубежных стран, сообщает Госкомстат.

Отмечается, что импорт электромобилей увеличился на 875 автомобилей или в 4,5 раза по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

За 6 месяцев 2022 года в Узбекистан в основном импортировались электромобили из следующих стран:

Китай - 983;

ОАЭ – 73;

Германия - 27;

Гонконг - 25;

Корея - 6;

Литва - 6;

Эстония - 2.