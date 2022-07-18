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Узбекистан лидирует по числу построенных ГЭС среди стран СНГ за последние 5 лет

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан лидирует среди стран СНГ по количеству запущенных новых гидроэлектростанций за последние 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба АО «Узбекгидроэнерго».

По данным компании, за последние 5 лет в республике ввели в эксплуатацию 11 новых гидроэлектростанций. Еще 9 гидроэлектростанций модернизировали.

В России за этот же срок запустили 6 новых ГЭС, в Азербайджане – 5, в Казахстане – 3, в Беларуси – 2, в Таджикистане – 1. На Украине, в Молдове, Грузии и Кыргызстане за это время не построили ни одной гидроэлектростанции.

Узбекистан в последние годы активно развивает свою гидроэнергетику. До 2030 года власти намерены увеличить ее мощности в 1,7 раза — до 3416 МВт за счет строительства новых и модернизации действующих ГЭС.

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