Узбекистан лидирует по числу построенных ГЭС среди стран СНГ за последние 5 лет

- Узбекистан, общество
- 12:57, 18 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - Узбекистан лидирует среди стран СНГ по количеству запущенных новых гидроэлектростанций за последние 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба АО «Узбекгидроэнерго».
По данным компании, за последние 5 лет в республике ввели в эксплуатацию 11 новых гидроэлектростанций. Еще 9 гидроэлектростанций модернизировали.
В России за этот же срок запустили 6 новых ГЭС, в Азербайджане – 5, в Казахстане – 3, в Беларуси – 2, в Таджикистане – 1. На Украине, в Молдове, Грузии и Кыргызстане за это время не построили ни одной гидроэлектростанции.
Узбекистан в последние годы активно развивает свою гидроэнергетику. До 2030 года власти намерены увеличить ее мощности в 1,7 раза — до 3416 МВт за счет строительства новых и модернизации действующих ГЭС.