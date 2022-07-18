В Ташкенте проходит молодежный чемпионат Азии по тяжёлой атлетике

- Узбекистан, спорт
- 13:04, 18 июля 2022
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CentralAsia (UZ) - В столице Узбекистана стартовало континентальное первенство по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи.
Торжественная церемония открытия соревнований состоялась 17 июля в спортивном комплексе «Юнусабад».
В соревнованиях примут участие около 300 молодых звезд из 21 страны мира, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана (НОК).
Почётными гостями соревнований, которые пройдут до 25 июля, станут руководство IWF во главе с Мохаммадом Джалудом, недавно назначенным главой Международной федерации тяжёлой атлетики.
Сборная Узбекистана во главе с Джурабеком Зоировым и Нурулло Тогаевым на состязаниях выступит полном составом (36). В составе сборной довольно известные тяжелоатлеты такие, как чемпионка мира среди взрослых Турсуной Жабборова, призёры молодежного первенства планеты Нигора Сувонова, Шарофиддин Амриддинов и Мирхосил Мирзабоев.
Команды Японии и Китая не будут принимать в этот раз участие, в связи с эпидемиологической ситуацией в своих странах.