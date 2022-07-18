В Ташкенте проходит молодежный чемпионат Азии по тяжёлой атлетике

CentralAsia (UZ) - В столице Узбекистана стартовало континентальное первенство по тяжёлой атлетике среди юниоров и молодёжи.

Торжественная церемония открытия соревнований состоялась 17 июля в спортивном комплексе «Юнусабад».

В соревнованиях примут участие около 300 молодых звезд из 21 страны мира, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана (НОК).

Почётными гостями соревнований, которые пройдут до 25 июля, станут руководство IWF во главе с Мохаммадом Джалудом, недавно назначенным главой Международной федерации тяжёлой атлетики.

Сборная Узбекистана во главе с Джурабеком Зоировым и Нурулло Тогаевым на состязаниях выступит полном составом (36). В составе сборной довольно известные тяжелоатлеты такие, как чемпионка мира среди взрослых Турсуной Жабборова, призёры молодежного первенства планеты Нигора Сувонова, Шарофиддин Амриддинов и Мирхосил Мирзабоев.

Команды Японии и Китая не будут принимать в этот раз участие, в связи с эпидемиологической ситуацией в своих странах.