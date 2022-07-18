Пограничники Узбекистана задержали женщину при попытке вывезти в Таджикистан $90 тысяч

CentralAsia (UZ) - Сотрудники таможни и Службы государственной безопасности Узбекистана остановили на пограничном посту «Фархад» уроженку Бекабада Ш. М., 1979 года рождения, в обуви которой были спрятаны 20 тысяч долларов, сообщила пресс-служба СГБ РУз.

Женщина намеревалась вывезти валюту в Таджикистан. В то время как шла доследственная проверка, эта же женщина совершила попытку провоза через этот же пост еще 70 тысяч долларов, спрятав их в одежде, отметили в ведомстве. Она задержана.

Установлено, что крупная сумма валюты принадлежит гражданину Таджикистана, а Ш. М. выступала в роли курьера. В её отношении возбуждено уголовное дело по статье 182 (нарушение таможенного законодательства) Уголовного кодекса Узбекистана.