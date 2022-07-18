У Монголии теперь есть дорожная карта для устойчивого развития кашемирового сектора

CentralAsia (MNG) - По инициативе Европейского Союза «Проект устойчивого текстильного производства и экомаркировки (STePEcoLab)» в сотрудничестве с соответствующими министерствами, ведомствами, профессиональными ассоциациями и экспертами была разработана «Дорожная карта устойчивого развития монгольского кашемирового сектора — 2030».

В результате государственная политика и программы, международная помощь, потребности и требования потребителей были гармонично спланированы, а заинтересованные стороны определили общее видение и четкий путь для его достижения.

Дорожная карта поддерживает экологически безопасное производство на всех этапах производственно-сбытовой цепочки, начиная с подготовки и поставки сырья на уровне пастухов, и способствует устойчивому потреблению до конца цепочки.

г-жа Аксель Никез

Монгольский кашемир — уникальный продукт, который важен не только для средств к существованию скотоводов, но и для экономики и производственно-сбытовой цепи страны. С другой стороны, производство кашемира оказывает влияние на окружающую среду. Поэтому мы должны сосредоточиться на устойчивом производстве кашемира, где качество важнее количества, чтобы достичь большего с меньшими затратами. Если мы не примем меры сейчас, природные ресурсы будут и дальше деградировать, а пастбища ухудшатся. Принятие «Дорожной карты устойчивого развития монгольского кашемирового сектора до 2030 года» станет важным стимулом для защиты окружающей среды. Монголия является бенефициаром GSP+, преференциальной торговой схемы ЕС, по которой определенные товары могут беспошлинно экспортироваться на рынок ЕС. Текстильный сектор в настоящее время является крупнейшим бенефициаром торговой схемы. В настоящее время мы находимся в процессе переговоров о географических указаниях (GI) для полного списка продуктов из Монголии, среди которых кашемир находится в верхней части списка. Ягоды облепихи «Увс Чацаргана» из аймака Увс были зарегистрированы в ЕС в качестве первого охраняемого GI из Монголии. PGI может принести пользу, увеличивая доход местных производителей, поддерживая устойчивый бизнес, сохраняя уникальность и качество благодаря окружающей среде и климату, создавая новые возможности, открывая более крупные рынки и обеспечивая использование клиентами качественных и стандартных продуктов. GI является социально, экологически и географически важным показателем. Мы надеемся, что бенефициары проекта будут продолжать получать выгоду от наших усилий в будущем», — сказала Ее Превосходительство г-жа Аксель Никез, посол Европейского Союза в Монголии.

«В последние годы потребители склонны покупать экологически чистые и устойчивые продукты. Поэтому мы вполне сможем конкурировать на мировом рынке, если установим главными критериями, что монгольский кашемир является самым качественным, экологически чистым и устойчивым. Изделия из монгольского кашемира экспортируются в 30 стран мира. В результате было осуществлено продаж на один триллион и 200 миллиардов тугриков (примерно $ 381,3 млн)», — сказала г-жа Д. Алтанцэцэг, исполнительный директор Монгольской ассоциации шерсти и кашемира.

«Изменение климата и потребительские тенденции в любой отрасли требуют четкой и интеллектуальной производственной системы, которая является экологически чистой, здоровой и безопасной для человека и имеет систему отслеживания. В этом контексте наличие дорожной карты для устойчивого развития кашемирового сектора означает, что Монголия обновляет свою стратегию по выводу производства кашемира на мировой рынок. Раньше наша страна была известна как поставщик сырья на международный рынок, но теперь мы гарантируем отличительные особенности конечной продукции»», — сказала доктор Ц. Энх-Амгалан, председатель, Национальная федерация групп пастбищепользователей.

Проект устойчивого текстильного производства и экомаркировки (STePEcoLab): проект STeP EcoLab, финансируемый Европейским союзом и реализуемый AVSF, направлен на поддержку цепочки поставок и текстильной промышленности в принятии более устойчивых методов поиска и производства и одновременном улучшении брендинга для устойчивого производства. продукции, оптимизируя меры по снижению затрат и обращаясь к климатическому финансированию, а также диверсифицируя портфель клиентов. STeP EcoLab стремится использовать ключевые факторы устойчивого потребления и производства в Монголии, объединяя устойчивые и сертифицированные варианты источников сырья, соответствующие ожиданиям рынка; создание благоприятной среды для МСП, занимающихся обработкой текстиля, для перехода на устойчивые методы производства; и повышение осведомленности клиентов и потребителей об инициативах Монголии, связанных с устойчивым текстильным производством.

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