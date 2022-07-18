Портрет Чингисхана установлен у посольств Монголии в ОАЭ и Кувейте

CentralAsia (MNG) - В соответствии с указом президента Монголии портрет Чингисхана XIII века был установлен в посольствах Монголии в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Монголии в Кувейте, сообщает офис президента.

11 июля 2022 года, в день торжественного открытия национального праздника «Наадам» президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух издал указ «О почитании портрета Богдо Чингисхана».

Ранее наш сайт сообщил, что для официального почитания выбран портрет Чингис-хана XIII века эпохи династии великих ханов Монголии. Этот портрет будет помещен в Государственном дворце Монголии. Кроме того, все правительственные организации, дипломатические миссии за рубежом, а также образовательные учреждения всех уровней должны разместить у себя этот портрет.

Президент Хурэлсух призвал каждого гражданина и каждую монгольскую семью поместить портрет Чингис-хана в своем доме.

В указе президента Государства Монголия (Монгол Улс) говорится:

«860 лет назад родился Тэмуужин, гений тысячелетия мировой истории, объединил монгольский народ под властью закона, истории, культуры и права, возродил давнее традиционное государство, создал Великое Монгольское государство (Их Монгол Улс) под могуществом Вечного Неба (Хөх Мөнх Тэнгэрийн доор) и провозгласил величие Монгольской империи, воспламенивший славу монгольского народа, был прославлен как Чингисхан и установил великий мир Монголии в мире.

В целях исследования, распространения лелеять, прославлять и увековечивать славу и великие исторические события Богдо Чингисхана, укреплять ценное наследие государства и укреплять мир и укреплять ценное наследие Монголии и на основании пункта 1 статьи тридцать четвертой Конституции Монголии и пункту 1 статьи 9 Закона Президента Монголии, соответственно, издав Постановление:

Первое. Пусть портрет Богдо Чингисхана будет отмечен монгольским правительством и помещен в Государственном дворце.

Второе. Все правительственные организации, дипломатические миссии за рубежом из Монголии и образовательные учреждения всех уровней должны уважать и поместить портрет Богдо Чингисхана.

Третье. Призывать каждого монгольского гражданина и семью чтить и поместить портрет Богдо Чингисхана.

Четвертое. Призывать каждого монгола глубоко осознавать необходимость беречь очаг Великого Монгольского Государства, уважать и следовать величию, деяниям и мудрости Господа Богдо Чингисхана, наследовать государственные ценности и культуру своим потомкам, сохранять, укреплять и внести свой вклад в процветание страны».

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