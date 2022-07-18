экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Число погибших в событиях в Каракалпакстане достигло 21 человека

CentralAsia (UZ) -  Число жертв событий 1−2 июля в Нукусе достигло 21, сообщил на брифинге в АИМК 18 июля пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

«Несмотря на усилия врачей, в связи с крайне тяжёлым состоянием, к сожалению, скончалось ещё три человека», - отметил он. 4 июля сообщалось о 18 погибших, включая 4 сотрудниках правоохранительных органов.

Шамсутдинов добавил, что в больницах остаётся 16 человек из обратившихся за медицинской помощью 274.

По состоянию на 16 июля в рамках расследования следственная группа осмотрела районы и места инцидентов с участием экспертов и специалистов. В результате оформлено более 550 предметов и улик, которые могут иметь отношение к делу.

Согласно оценке Генпрокуратуры, размер ущерба, нанесённого имуществу граждан и предпринимателей, государственным и социальным инфраструктурным объектам, составляет 3,14 млрд сумов ($288 тыс).

Потерпевшими признаны 141 сотрудник правоохранительных органов, получивший телесные повреждения во время несения службы, и 16 граждан, здоровью и имуществу которых был нанесён ущерб.

«Следственно-оперативные действия ведутся с полным соблюдением уголовно-процессуального законодательства и общепризнанных демократических принципов и требований международного права. Приняты меры по гарантированному обеспечению всех предусмотренных законом процессуальных прав лиц, привлечённых к следствию», - сказал Хаёт Шамсутдинов .

«В то же время в целях обеспечения всестороннего, полного и объективного проведения следствия проверяется также законность действий правоохранительных органов и сил безопасности во время массовых беспорядков», - заверил он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Эрдоган встретится с Путиным в Иране
  • Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились
  • В Узбекистане опровергли обстрел территории со стороны Афганистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com