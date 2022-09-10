Король Великобритании Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским

Карл III

CentralAsia (CA) - Король Великобритании Карл III обратился к нации с телеобращением впервые в качестве монарха после смерти Елизаветы II. В своей речи он объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Это означает первое место в престолонаследовании, передает Reuters.

Титул принца Уэльского носил сам Карл III до того, как взошел на престол. До смерти королевы Елизаветы II его именовали принц Уэльский Чарльз. Его сыновья также именовались принцами Уэльскими, но номинально. Сейчас Уильям получил этот титул официально.

«В ее жизни служения мы увидели ту неизменную любовь к традициям вместе с тем бесстрашным стремлением к прогрессу, которые делают нас великими как нации. Привязанность, восхищение и уважение, которые она внушала, стали отличительной чертой ее правления»,— начал свое обращение к нации король с упоминания своей матери, Елизаветы II, посвятив ей значительную часть своей речи. Карл III также пообещал «поддерживать конституционные принципы, лежащие в основе нашей нации».

«И где бы вы ни жили в Соединенном Королевстве или странах и территориях по всему миру, и каким бы ни было ваше происхождение или убеждения, я буду стараться служить вам с преданностью, уважением и любовью, как я делал это на протяжении всей своей жизни»,— пообещал новый монарх. Он также объявил свою жену Камиллу королевой-консортом.

«Как мой наследник, Уильям теперь принимает шотландские титулы, которые так много значили для меня. Он сменит меня на посту герцога Корнуолла и возьмет на себя ответственность за герцогство Корнуолл, которая была моей более пяти десятилетий»,— заявил Карл III. Он также упомянул и своего младшего сына Гарри, герцога Сассекского, выразив Гарри и его жене Меган свою любовь. Завершил свою речь новый король обращением к своей матери, Елизавете II, поблагодарив ее за все.

Королева Елизавета II, которая правила 70 лет, умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Ожидается, что ее похороны состоятся 19 сентября.