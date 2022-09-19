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Из Узбекистана на похоронах Елизаветы II участвует первый замглавы парламента Садык Сафаев

CentralAsia (UZ) -  На траурной церемонии похорон королевы Елизаветы II 19 сентября присутствует делегация Узбекистана во главе с первым заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Садыком Сафаевым. Об этом сообщает издание «Dunyo».

По данным Би-би-си, на похороны Елизаветы II приедут около 500 глав государств и мировых знаменитостей.

Ожидается, что попрощаться с королевой прибудут члены королевских семей Европы, многие из которых приходятся кровными родственниками Елизавете II. Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден с первой леди Джилл Байден приедут на похороны, однако в администрации дали понять, что в общем автобусе они не поедут.

Представителей России, Беларуси, Сирии, Венесуэлы, Афганистана и Мьянмы на похоронах на будет.

9 сентября, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной его матери королевы Елизаветы II. Президент выразил слова сочувствия и поддержки королю, членам его семьи и всему народу Великобритании, пожелал терпения и сил в этот печальный час.

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