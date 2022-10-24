18-летняя Нандин Сэргэлэн будет представлять Монголию на конкурсе «Мисс Земля 2022»

Нандин Сэргэлэн

CentralAsia (MNG) - 29 ноября в столице Филиппин - Маниле состоится конкурс «Мисс Земля 2022».

Дестини Вагнер, получившая титул «Мисс Земля 2021» из Белиза коронует свою преемницу в конце мероприятия. Тема конкурса «Я люблю фауну».

По состоянию на 22 октября 2022 года утверждено 88 делегатов, в том числе представительница Монголии 18-летняя Нандин Сэргэлэн.

Нандин работает над распространением позитивного настроя, призывая многих молодых людей на работу по защите матери-Земли.

Она и ее семья много лет занимаются посадкой деревьев, и сейчас они посадили более 3000 деревьев и кустарников. Также только этим летом Нандин посадила 600 елок.

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