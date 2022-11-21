Узбекистанец зарезал девушку в Москве за то, что она отказалась с ним встречаться

CentralAsia (UZ) - Узбекистанец зарезал девушку в Москве за то, что она отказалась с ним встречаться, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Следственного комитета РФ.

Предполагаемый убийца – 25-летний уроженец Узбекистана Шохрухбек Каримов. Он лично признался в содеянном.

Как удалось выяснить следствию, со своей жертвой он познакомился незадолго до трагедии. Пытался ухаживать, но та взаимностью не отвечала. И даже заявила в полицию, что опасается Каримова, который преследовал ее, нападал и даже душил.

Но уголовное дело возбудили только теперь – этим утром тело девушки со множеством колото-резаных ран в области груди обнаружили около дома на Севастопольском проспекте Москвы. Она приехала из Донецка и работала в продуктовом магазине.

После свершения преступления Каримов в срочном порядке покинул Москву и уехал в Тамбовскую область. Там, выследив его по камерам видеонаблюдения, его задержали сотрудники правоохранительных органов и молодой человек признался в том, что девушку убил именно он. Помимо этого, при себе у него был обнаружен нож, которым он и расправился с погибшей.

Основным мотивом данного преступления выступает обстоятельство того, что несмотря на знаки внимания и ухаживания со стороны Каримова, девушка не хотела вступать с ним в отношения. На данный момент ведётся следствие, подробности инцидента уточняются. Стоит отметить, что помимо убийцы, сотрудникам полиции уже удалось задержать его знакомого, который помог ему покинуть Москву.