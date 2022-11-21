экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Узбекистанец зарезал девушку в Москве за то, что она отказалась с ним встречаться

CentralAsia (UZ) -  Узбекистанец зарезал девушку в Москве за то, что она отказалась с ним встречаться, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Следственного комитета РФ.

Предполагаемый убийца – 25-летний уроженец Узбекистана Шохрухбек Каримов. Он лично признался в содеянном.

Как удалось выяснить следствию, со своей жертвой он познакомился незадолго до трагедии. Пытался ухаживать, но та взаимностью не отвечала. И даже заявила в полицию, что опасается Каримова, который преследовал ее, нападал и даже душил.

Но уголовное дело возбудили только теперь – этим утром тело девушки со множеством колото-резаных ран в области груди обнаружили около дома на Севастопольском проспекте Москвы. Она приехала из Донецка и работала в продуктовом магазине.

После свершения преступления Каримов в срочном порядке покинул Москву и уехал в Тамбовскую область. Там, выследив его по камерам видеонаблюдения, его задержали сотрудники правоохранительных органов и молодой человек признался в том, что девушку убил именно он. Помимо этого, при себе у него был обнаружен нож, которым он и расправился с погибшей.

Основным мотивом данного преступления выступает обстоятельство того, что несмотря на знаки внимания и ухаживания со стороны Каримова, девушка не хотела вступать с ним в отношения. На данный момент ведётся следствие, подробности инцидента уточняются. Стоит отметить, что помимо убийцы, сотрудникам полиции уже удалось задержать его знакомого, который помог ему покинуть Москву.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • После допингового скандала 4 года назад Орхон завоевала золотую медаль в США
  • Пограничники Белоруссии сообщили о пересечении границы вооруженным человеком со стороны Украины
  • Боррель выступил за строительство транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход РФ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com