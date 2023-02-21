Почему прогресс человечества так долго был таким медленным? - отрывок из книги немецкого физика

CentralAsia (KZ) - Российское издание Republic опубликовал отрывок из книги немецкого физика и популяризатора науки Стефан Кляйн «Как мы меняем мир».

В главе «Взрыв творчества» Кляйн дает краткий обзор технологических изобретений наших далеких предков — своего рода «историю вещей» за последние пару миллионов лет. А также делает несколько смелых утверждений, которые практически ставят под сомнение общепринятую картину эволюции Homo sapiens.

На протяжении многих тысяч лет у людей было крайне мало вещей. На рис.1 время показано по горизонтальной оси, длительный период изобретения древнейших каменных орудий до 700 000 лет назад сжат в семь раз по сравнению с более поздним масштабом. Вертикальная ось измеряет количество различных вещей, которыми люди владели в соответствующую эпоху, согласно археологическим находкам. Кривая показывает мучительную медлительность, с которой наши предки изобретали новые объекты на протяжении миллионов лет. Лишь в относительно короткий период идеи множились очень быстро. Фактически рост за последние несколько столетий был даже более значительным, чем показано на графике. Масштаб соответствует логарифмической шкале, то есть каждая отметка шкалы по вертикали соответствует десятикратному увеличению.

Рис.1.

За всю историю человечества количество различных предметов, изобретенных людьми, выросло в геометрической прогрессии

Мерой богатства культуры, однако, является не только количество используемых предметов, но и доступ к информации. Второй график показывает, сколько людей могли общаться друг с другом. В доисторические времена каждый человек мог заимствовать идеи и знания только путем общения с семьей и соплеменниками. Когда во времена античности возникла письменность, умеющие читать стали обмениваться идеями с отсутствующими людьми и даже узнавать мысли умерших. Накапливалась информация, выдержавшая испытание временем. Изобретение в начале Нового времени печатного станка, с помощью которого можно было воспроизводить информацию в больших объемах, заставило кривую резко пойти вверх. С конца ХХ века почти все знания и идеи человечества хранятся в электронном виде и доступны через интернет.

Рис.2.

Объем информации, передаваемой людьми, также увеличивался в геометрической прогрессии

Увеличение количества изобретенных вещей и информации отражает деятельность человеческого разума. Обе кривые растут экспоненциально. Многие процессы в природе и обществе следуют экспоненциальному закону роста — например, неконтролируемое распространение патогенов во время пандемии или увеличение благосостояния за счет сложных процентов по вкладу. Любой экспоненциальный рост характеризуется постоянным ускорением. Таким образом, не только скорость самих изменений постоянно увеличивается, но и, так сказать, скорость роста этой скорости. В следующие несколько десятилетий мы испытаем более радикальные потрясения, чем наши предки за миллионы лет.

Как возникло это ускорение? Миллионы лет жизнь наших предков практически не изменялась. В целом имущество первобытных людей состояло всего из нескольких десятков разных вещей И такая ситуация сохранялась очень долго. После великого открытия, что камни можно использовать в качестве инструмента для обработки почти любого материала в природе, технология долгое время не развивалась. Камни превращали в ножи, скребки и лопаты, отрубая кромку или несколько граней твердого куска только с одной стороны. С другой стороны камень оставался необработанным. Люди пользовались такими односторонними орудиями полтора миллиона лет.

Более 50 000 поколений родились и умерли, пока не стало окончательно ясно, что камни можно обтесывать и с двух сторон. В результате появилось грушевидное ручное рубило с заостренным концом, благодаря которому 1,8 миллиона лет назад началась следующая эра. Новый инструмент, в сущности, подходил для повседневной работы не намного лучше, чем старые, и при этом был более сложным в изготовлении, но имел неоценимое преимущество: хорошее ручное рубило служило ножом, скребком и лопатой, топором и молотком одновременно. Владелец такого инструмента мог заменить им целый арсенал других орудий и не тащить с собой множество разнообразных камней в походах на дальние расстояния.

Рубило было орудием людей нового типа — Homo erectus, «человека прямоходящего». Самые ранние окаменелости этого вида — несколько черепов и полный скелет — были найдены в африканском озере Туркана. Хотя этим костям от 1,9 до 1,6 миллиона лет, по ним можно предположить, что Homo erectus имел, как ни удивительно, вполне «современное» телосложение. Объем его мозга более чем в два раза превышал объем мозга прежних гоминидов, но ему было еще далеко до наших размеров. Тело стало крупнее, а мозг непропорционально вырос по отношению к росту тела благодаря улучшению питания за счет использования орудий.

Homo erectus покорил огонь — а затем и весь мир. Племена этого вида эмигрировали из Восточной Африки, 1,8 миллиона лет назад достигли Кавказа, перебрались в Китай и Индонезию, а также распространились по Европе, где Homo erectus в итоге стал предком неандертальца. Этот отважный завоеватель явно был более предприимчивым, чем его предшественники, и превосходил их как умственно, так и технически. Но насколько творческим был человек, овладевший всем миром?

Археологические находки свидетельствуют о том, что еще 50 000 поколений пользовались в основном одним предметом — рубилом. Квалифицированные мастера изготавливали рубила, стараясь сделать края как можно более острыми. Порезы на костях хищных животных показывают, что охотники также использовали рубила для снятия шкур с животных — судя по всему, шкурам было найдено применение. Казалось бы, имело смысл использовать также кости и твердые рога пойманной добычи: вырезать из них крючки, наконечники и другие полезные предметы — для этого как раз отлично подходило рубило. Но никто не понял этого, и более полутора миллионов лет мастера-эректусы оставляли после себя только клиновидные камни, как если бы какая-то сила внутри их мозга мешала появлению новых идей.

Homo erectus вовсе не был примитивным. Впервые в истории ему захотелось создать нечто красивое. Но даже эту потребность он пытался удовлетворить с помощью универсального инструмента эпохи. В районе Надауйе Айн-Аскар в сирийской пустыне, археологи нашли тысячи чрезвычайно тонко обработанных рубил, сделанных 500 000 лет назад. Предметы в форме треугольников, капель, миндаля и сердечек были идеально симметричными, гладкие поверхности отполированы до блеска. Эта сложная обработка вряд ли имела практический смысл — видимо, людям нравилась эстетическая изысканность их инструментов.

Около 350 000 лет назад вещи постепенно начинают становиться более разнообразными. Были изобретены каменные ножи и сверла. Мастера овладели сложной техникой, одним прицельным ударом получая из заготовки нужный инструмент; они научились делать еще более тонкие и острые режущие кромки. Закрепив кремневый наконечник на деревянном копье, они получили первые составные орудия.

Археологическая традиция следующих 300 000 лет воспринимается как история освобождения, хотя и очень медленного. Предыдущие поколения цеплялись за идеи, благодаря которым их предки добились успеха в далеком прошлом, на протяжении двух с половиной миллионов лет. Теперь люди научились думать о том, о чем их предки и помыслить не могли. Они изобрели жировые лампы, чтобы освещать свои пещеры, шили одежду, добывали красители из минералов и растений и хоронили мертвецов. Европейские неандертальцы, потомки Homo erectus, 200 000 лет назад варили клей из березовой смолы для прикрепления каменных лезвий к деревянным рукояткам.

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Процесс развития технологий был медленным отнюдь не потому, что людям 150 000 лет назад не хватало идей. Археологические находки свидетельствуют о хороших, даже смелых идеях, которые, однако, были забыты, потому что никто не перенял их. Люди очень давно научились выделывать очень тонкие каменные лезвия и ножи — намного более острые и легкие в обращении, чем древние рубила Но новая технология не получила широкого распространения: тонкие каменные лезвия найдены лишь в нескольких удаленных друг от друга местах в Марокко, Танзании и Южной Африке.

А почему люди так долго не использовали кости или бивни в качестве материала? И того, и другого было много, и работать с костью гораздо легче, чем с кремнем. Тем не менее, самые ранние известные костяные инструменты были изготовлены примерно 80 000 лет назад — это резцы и наконечники копий, обнаруженные в нескольких пещерах Южной и Центральной Африки — и более нигде. К тому времени люди давно заселили полмира — от мыса Доброй Надежды до Англии, от Гибралтара до Индонезии. Но потребовалось еще 50 000 лет или 1500 поколений, прежде чем костяные орудия стали использоваться повсюду.

Однако затем развитие резко ускорилось — словно человечество решило за очень короткое время наверстать упущенное и использовать то, чем оно пренебрегало веками. Около 40 000 лет назад, передовые технологии внезапно возобладали. Тонкие, удобные в обращении каменные ножи и кинжалы теперь появлялись повсюду. Костяные наконечники и крошечные кремневые острия превращали копья в высокоточное оружие. В обиход вошли лук и стрела. Из костей и рогов люди научились делать рыболовные крючки и гарпуны, обеспечив себя новыми источниками пищи; были изобретены сети и грузило. Первые швейные иглы, вырезанные из кости, упростили пошив одежды.

В находках все чаще появляются украшения. Когда Европа переживала свой последний ледниковый период (температура летом на сегодняшнем юге Германии была чуть выше нуля, а северную Германию покрывали ледники), взорвался настоящий фейерверк художественного творчества Люди начали сочинять музыку и создавать скульптуры. Самые ранние свидетельства того, как люди выражали себя через музыку и изобразительное искусство, найдены в Швабском Альбе, где археологи в 2008 году сделали два впечатляющих открытия. В двух карстовых пещерах они обнаружили самые старые известные музыкальные инструменты человечества: несколько флейт, сделанных почти 40 000 лет назад из костей сипа и бивня мамонта.

В одной из пещер под названием Холе-Фельс была найдена фигура, вырезанная из слоновой кости. Скульптура размером с большой палец изображает туловище женщины с полным животом и крупной грудью; вырезанная в ту же эпоху, что и флейты, она считается первым известным изображением человеческого тела. Чуть позже художники создали колоссальные росписи в пещере Шове на юге Франции, точно воспроизводящие более 300 животных.

Целые стада оленей, бизонов, зубров и хищных кошек нарисованы с таким мастерством, будто создатели тренировались много лет. Тень и свет играют на мускулах львов, украшающих каменную стену. Носороги, кажется, дерутся друг с другом, злобно сцепив рога; табуны лошадей в перспективе скачут мимо зрителя к выходу. Впечатляющие картины, скульптуры и флейты, новые точные инструменты свидетельствуют о начале новой эры и бурном развитии культуры.

В чем же причина этого рывка вперед? Самое простое объяснение заключается в том, что тогда, около 40 000 лет назад, изменился сам человек. Эта теория согласуется с тем фактом, что Европа незадолго до этого пережила большую волну миграции. 50 000 лет назад какие-то пришельцы из Малой Азии начали двигаться на север через Балканы. Примерно 10 000 лет спустя они расселились во всех не покрытых льдом частях Европы, где до этого жили только неандертальцы. Мигранты выглядели иначе, чем коренное население: они были не такими высокими и крепкими; их лоб не убегал назад, а поднимался вертикально; у них не было ни удлиненного затылка, вмещавшего большой мозг неандертальцев, ни выпуклых надбровных дуг. Этот вид людей назывался Homo sapiens, человек разумный, он был щедро одарен интеллектуально и благодаря своему разуму после длительной преамбулы начал настоящую историю человечества около 40 000 лет назад.

Именно такой рассказ нередко встречается в популярной и даже научной литературе. Невозможно отрицать достоинства этого повествования; оно не только увлекательное и простое, но и лестное для нас, современных Homo sapiens. Однако то, что звучит просто и поднимает самооценку, не всегда оказывается правдой. И, как бы ни было приятно объяснять всемирную историю превосходством Homo sapiens, три факта говорят против этого.

Во-первых, никто точно не знает, кто такие Homo sapiens. Потому что остается неясным, как следует отличать разные виды рода Homo друг от друга. Часто Homo sapiens и неандертальцев называют людьми разных видов. Но в биологии существует по крайней мере полдюжины определений термина «вид».

Наиболее распространено мнение, что живые существа принадлежат к одному виду, если они могут скрещиваться между собой и давать фертильное потомство. И арабские лошади, и хафлингеры относятся к виду домашних лошадей, потому что их можно скрещивать, а их потомство также способно к воспроизводству. С другой стороны, домашние лошади и ослы относятся к разным видам, потому что их потомки, мулы или лошаки, бесплодны.

Но Homo sapiens, иммигрировавший в Европу около 50 000 лет назад, и неандертальцы, уже жившие там, вместе произвели плодовитое потомство, то есть нас. Сегодня гены мигрантов и неандертальцев смешаны в генах всех европейцев. У каждого из нас есть хотя бы один предок-неандерталец. Неандертальцы не были истреблены Homo sapiens и не вымерли, а слились с мигрировавшим населением. Вклад неандертальца в геном современных европейцев составляет от одного до четырех процентов. Таким образом, из двух наших предков Homo sapiens явно был более успешным, хотя физически уступал неандертальцам. Тот факт, что гены иммигрантов распространялись лучше, вероятно, объясняется тем, что Homo sapiens было больше, чем коренного населения. Итак, Homo sapiens не являлся новым видом. Он отличался лишь несколькими анатомическими особенностями, благодаря которым больше походил на нас, чем другие первобытные люди.

Во-вторых, этот Homo sapiens был совсем не «новым» видом 40 000 лет назад. Как показывают генетические исследования, уже около 300 000 лет назад от Homo erectus в Африке произошли анатомически современные люди. Но почему их культура вдруг стала так быстро развиваться? Некоторые исследователи, например палеонтолог Ричард Кляйн из Стэнфордского университета, утверждают, что «изменение нервной системы» сделало человека 50 000 лет назад гораздо более умным. По его словам, «необычайная способность современного человека к инновациям» объясняется случайной генной мутацией, которая внезапно повысила эффективность мозга. Впрочем, еще в 1989 году Кляйн признал, что мутацию, о которой он упоминал, трудно обнаружить, и с тех пор новые подтверждения этой теории не появились.

Тем временем удалось восстановить нетронутый генетический материал неандертальца из скелетов и расшифровать его геном. При сравнении его с генетическим составом современных людей не обнаружено никаких доказательств наличия генов, которые могли бы отвечать за особую изобретательность Homo sapiens. Если данные вообще позволяли делать какие-либо выводы об интеллекте, то они свидетельствовали как раз об обратном.

В-третьих, у предшественников европейского Homo sapiens были и ум, и воображение Как уже упоминалось, неандертальцы изобрели костяные инструменты, острые ножи, клей и лодки. Тот факт, что их культура развивалась медленно, отнюдь не говорит об отсутствии изобретательности. Проблема заключалась скорее в том, что их инновации не становились повседневностью — неандертальцы совершали открытия, но забывали о них. Большим достижением мигрантов-сапиенсов было то, что им удалось закрепить новаторские идеи в обществе.

Традиционная историография зашла в тупик из-за этих фактов. Она пытается объяснить мощное развитие культуры около 40 000 лет назад «квантовым скачком» в человеческом интеллекте — но никак не может это доказать.

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