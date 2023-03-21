Турция составила список товаров, запрещенных для ввоза в Россию, - Reuters

CentralAsia (CA) - Турецкие власти составили для местных фирм списки товаров, на которые накладывается запрет для экспорта в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации черных и цветных металлов Четина Теджделиоглу.

«Турецкое правительство передало компаниям список запрещенных зарубежных товаров и запретило им поставлять эти продукты в Россию с первого марта», - рассказал собеседник.

Товары, включенные в перечень, произведенные в любой стране, нельзя поставлять в Россию, но если продукт произведен в Турции с использованием зарубежных частей, под запрет он не попадает.

Перед этим турецкие СМИ написали, что власти страны решили запретить заправку и техобслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии. Однако затем эти данные опроверг Минтранс России.

9 марта стало известно, что Анкара заблокировала транзит санкционных товаров в Россию. Схемы параллельного импорта, которые российские власти разрешили использовать для обхода санкций, «забуксовали» на турецкой таможне.

Товарооборот между Россией и Турцией в 2022 году увеличился на 84%. По данным СМИ, Турция в прошлом году поставила в Россию санкционных товаров на 800 млн. долларов.

В начале февраля заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон, находясь с визитом в Стамбуле, предупредил турецкие банки о риске введения санкций из-за развития торгового сотрудничества с Россией.

«Заметный за последний год рост второстепенного турецкого экспорта или реэкспорта в Россию делает турецкий частный сектор особенно уязвимым для репутационных и санкционных рисков... Взаимодействуя с российскими организациями, находящимися под санкциями, турецкие предприятия и банки могут подвергнуть себя риску санкций и потенциальной потери доступа к рынкам G7 и корреспондентским отношениям», - говорилось в тексте заявления на сайте Минфина США.