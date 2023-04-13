Внешнеторговый баланс Монголии был прибыльным

CentralAsia (MNG) - Более года назад из-за глобальной пандемии и геополитических проблем внешнеторговый баланс стран был сложным. Однако по мере того, как человечество вернулось к нормальной жизни, глобальные экономические показатели начали показывать положительные результаты. Пример этого можно увидеть во внешнеторговом балансе Монголии. В частности, по показателям первых трех месяцев года общий внешнеторговый оборот достиг 5,7 млрд долларов США. Это на 2,07 миллиарда долларов США или 57 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Другими словами, по состоянию на первые два месяца внешнеторговый баланс Монголии составил один миллиард долларов прибыли.

Таким образом, положительное внешнеторговое сальдо можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, Китай, монгольский основной экспортер, отменил пограничный запрет и вернулся к нормальной жизни, что имело главный эффект. Кроме того, год назад экспорт Монголии был ограничен только портом Гашуунсухайт, в то время как результаты расширения и модернизации других экспортных пограничных портов показывают результаты. Правительство уделяет особое внимание повышению пропускной способности грузов и пассажиров одновременно с физической и мягкой инфраструктурой портов.

По состоянию 11 апреля, объем экспорта угля через автомобильный пункт пропуска Гашуунсухайт установил исторический рекорд и составил 260 тысяч тонн угля.

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