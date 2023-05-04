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Еще одна азиатская страна Монголия будет производить болгарский йогурт

CentralAsia (MNG) -  Монголия является второй азиатской страной после Японии, которая будет производить болгарский йогурт с бактериями Lactobacillus bulgaricus. Соглашение об использовании лицензии было подписано между государственной компанией «LB Bulgaricum» и одной из крупнейших монгольских компаний по производству продуктов питаниякомпанией АПУ, сообщает Минэкономики Болгарии.

Соглашение рассчитано на пять лет. Компания АПУ получает лицензию на разработку, производство, продажу и дистрибуцию молочных продуктов с оригинальными болгарскими заквасками для территории Монголии, за что также будет платить лицензионные отчисления «LB Bulgaricum».

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