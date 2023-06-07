Массовая драка мигрантов в Санкт-Петербурге: задержаны 380 человек (видео)

CentralAsia (CA) - В Санкт-Петербурге на территории строительной площадки «Лахта-Центра» на Приморском шоссе произошла массовая драка рабочих, в основном состоящих из трудовых мигрантов. 380 человек были доставлены в отделения полиции Санкт-Петербурга. О причинах драки не сообщается.

Сайт ВЧК-ОГПУ в своем Telegram-канале сообщает, что массовая драка началась вечером 3 июня в столовой на территории «Лахта-Центра», а затем переместилась на улицу.

Судя по видео, во время драки в дело шли не только кулаки, но и куски арматуры, камни и строительные маски.

В Санкт-Петербурге народ интересно время проводит: pic.twitter.com/4rwwLFKD4V — Вестник Стабильности #StandWithUkraine 🇺🇦 (@vestnikstabilno) June 3, 2023

«В итоге, один уроженец Кыргызстана был доставлен в больницу. После проведения профилактических мероприятий, были выявлены четверо предполагаемых организаторов драки», - пишет ВЧК-ОГПУ.

В полиции сообщили, что все четверо - уроженцы Кыргызстана и работали на этой же стройплощадке. О судьбе других задержанных мигрантов не сообщается.

Как пишут таджикские СМИ, драка произошка между мигрантами из Таджикистана и Кыргызстана.

Как пишет «Известия», предварительной причиной массовой драки рабочих могла стать бесплатная еда. На данной территории устраивают незаконную продажу еды, из-за чего приезжает полиция и останавливает деятельность. После этого рабочие пытаются забрать еду бесплатно.

«По словам сотрудников стройки, еда остается бесхозной, а потому бесплатной. Поэтому сюда стягивается большое количество рабочих в надежде бесплатно поесть и на этой почве возникают конфликты, иногда доходит до драк», — пишет издание.

На строительных объектах «Лахта-Центра», заказчиком и инвестором которого является компания «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты» работают тысячи человек, в том числе, граждане Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.