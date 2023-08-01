Таджикистан завершил процесс присоединения к энергокольцу Центральной Азии в юго-западном направлении

CentralAsia (TJ) - Последняя линия электропередачи (ЛЭП) в юго-западном направлении будет подсоединена 1 августа, сообщил министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума в минувший понедельник на пресс-конференции в Душанбе, передает «Азия Плюс».

Он отметил, что в этом направлении в рабочем состоянии находится ЛЭП 500 кВ («Регар-Гузар»), а также насколько ЛЭП 220 кВ.

«Существовали отставание от графики по различным объективным и субъективным причинам, которые мы уже решили», - сказал министр.

Он подчеркнул, что для присоединения к региональным сетям в северном направлении (в Согдийской области) потребуется больше времени.

«Мы планируем подготовить линии в северном направлении до конца этого года, но непосредственный запуск этой линии будет в апреле следующего года», - добавил министр.

Напомним, Азиатский банк развития в 2018 году одобрил грант в размере $35 млн для восстановления параллельной работы таджикской энергосистемы с региональной посредством присоединения к энергосетям Узбекистана.

С учетом взноса правительства Таджикистана в размере $5 млн., общая стоимость проекта составляет $40 млн. Ожидалось, что реализация этого проекта завершится в 2022 году.

Энергосистема Таджикистана работала с 2009 года практически в изолированном режиме.

Отделение энергосистемы республики от региональной тогда энергетики соседних стран связывали с «систематическими внеплановыми отборами электроэнергии».

В настоящее время в составе ОЭС ЦА, параллельно работают энергосистемы Узбекистана, Кыргызстана и Южного Казахстана. Энергосистема Южного Казахстана, является составной частью Единой энергосистемы Казахстана, через которую ОЭС ЦА работает в параллельном режиме с ЕЭС СНГ.

Туркменская энергосистема вышла из состава ОЭС в 2003 году, и работает параллельно с энергосистемой Ирана.

Таджикистан с апреля 2018 года возобновил экспорт своей летней избыточной электроэнергии в Узбекистан в летнем периоде в «островном» (автономном, асинхронном) режиме. То есть, энергия поступает на некоторые территории Сурхандарьинской области, электросети которых отсоединены от центральной энергосистемы Узбекистана.

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