Минобороны РФ сообщило о втором за утро сбитом БПЛА в Подмосковье

Дрон самолетного типа Ту-141. Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Силы ПВО в Подмосковье сбили второй за утро беспилотник, сообщило Министерство обороны России.

Атака беспилотника самолетного типа была пресечена в 8:16 по московскому времени. БПЛА был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района.

Ранее министерство сообщило, что около 6:50 еще один беспилотник самолетного типа был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Рузском районе.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Telegram: «Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве. Разрушений и пострадавших нет».

Аэропорты московского авиаузла «Внуково» и «Домодедово» утром прерывали работу, но уже возобновили прием рейсов.