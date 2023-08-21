экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минобороны РФ сообщило о втором за утро сбитом БПЛА в Подмосковье
Дрон самолетного типа Ту-141. Иллюстративное фото
Дрон самолетного типа Ту-141. Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Силы ПВО в Подмосковье сбили второй за утро беспилотник, сообщило Министерство обороны России.

Атака беспилотника самолетного типа была пресечена в 8:16 по московскому времени. БПЛА был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района.

Ранее министерство сообщило, что около 6:50 еще один беспилотник самолетного типа был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и упал в Рузском районе.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в Telegram: «Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве. Разрушений и пострадавших нет».

Аэропорты московского авиаузла «Внуково» и «Домодедово» утром прерывали работу, но уже возобновили прием рейсов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com