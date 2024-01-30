Путин и Лукашенко пообедали в Санкт-Петербурге. Что было в меню?

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин провел заседание Высшего госсовета Союзного государства (ВГС СГ) с участием Александра Лукашенко, после чего политики и другие участники заседания отправились на обед.

Как сообщает «Пул Первого», в меню рабочего обеда президента России и главы Беларуси вошли морские гребешки с цветной капустой и грибная солянка с картофельными пончиками.

Помимо упомянутых блюд, гостям подавали форель, маринованную в бруснике со сметаной, угольную треску с пюре из зеленого горошка, антрекот из говядины с овощами гриль.

На десерт политикам предложили шербет из облепихи с апельсином и мусс из печеного яблока в карамели с лавандовым мороженым. Из напитков были российские вина — «Усадьба Дивноморское. Восточный склон» урожая 2021 года и «Усадьба Дивноморское. Сира» урожая 2020 года.

Рабочий обед состоялся в Константиновском дворце, где до этого прошло заседание ВГС СГ.