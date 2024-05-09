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На Красной площади в Москве начался парад Победы. Видео

CentralAsia (CA) -  Парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве. Войска одеты в зимний вариант парадной формы с фуражкой, идет снег.

В военном параде принимают участие более 9 000 человек, свыше 70 единиц техники. Парадом командует главком Сухопутных войск РФ генерал армии Олег Салюков, принимает парад глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Президент России Владимир Путин наблюдает за парадом вместе с приглашенными на лидерами Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау.

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