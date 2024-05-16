Покушение на премьера Словакии Фицо: Стрелявшему грозит пожизненное заключение

CentralAsia (CA) - Полиция Словакии предъявила 71-летнему жителю города Левице Юраю Цинтуле обвинение в совершении покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо, сообщает телеканал ТАЗ. Стрелку грозит от 25 лет до пожизненного заключения под стражей.

Нападавшего обвиняют в попытке умышленного убийства из мести. ТАЗ передает, что сейчас нападавший находится в полицейской камере Национального криминального агентства в городе Нитра.

Телеканал TV Markiza сообщал, что вчера вечером, 15 мая, полиция провела обыск в машине Юрая Цинтулы, на которой он прибыл к месту покушения на премьер-министра. Около многоквартирного дома, где жил стрелок, дежурила полиция. Телеканал TV Noviny сообщил, что в апреле Юрай Цинтула приходил на митинг к месту заседания правительства Словакии.

Покушение на Роберта Фицо произошло вчера, 15 мая, в словацком городе Гандлове. В Фицо несколько раз выстрелили из толпы на улице перед Домом культуры, где проходило заседание правительства. Нападавший объяснил покушение политическими мотивами. Партия Роберта Фицо сообщала, что политик находился в состоянии, «угрожающем жизни». Сегодня утром, 16 мая, пресс-служба партии написала, что врачам удалось стабилизировать состояние премьер-министра, но оно остается тяжелым.