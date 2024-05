Главный приз завоевал фильм про работницу секс-индустрии – Итоги Каннского кинофестиваля

CentralAsia (KZ) - Фильм «Анора» (Anora) американского кинорежиссера Шона Бэйкера завоевал главный приз 77-го Каннского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь», сообщает euronews.

Картина рассказывает о путешествии работницы секс-индустрии между Нью-Йорком и Лас-Вегасом. На стриптизерше собирается жениться сын русского олигарха, родители которого выступают против такого брака.

Главную роль в «Аноре» сыграла американская актриса Майки Мэдисон, 2 главные мужские роли – российские актеры Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов.

Выступая на церемонии награждения Бэйкер заявил, что этот фильм посвящен «всем работницам секс-индустрии – нынешним, прошлым и будущим». Режиссер также отметил, что большое влияние на его работу оказали американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола и канадский кинорежиссер Дэвид Кроненберг.

режиссер Паял Кападиа

Вторую по значимости премию – «Гран-при Каннского кинофестиваля» - присудили картине «Все, что мы представляем как свет» (All We Imagine as Light) индийского режиссера Паял Кападиа.

Женщина-режиссер Кападиа приняла участие в Каннском кинофестивале в третий раз – она дебютировала в Каннах в 2017 году с фильмом «Вечерние облака» (Afternoon Clouds).

Режиссер Жак Одиар и актриса Карла София Гаскон

Фильм французского режиссера Жака Одиара «Эмилия Перес» получил сразу две награды, что для Каннского кинофестиваля редкость.

Премию за лучшую женскую роль жюри присудило сразу четырем актрисам: Селене Гомес, Карле Софии Гаскон, Зои Салдана и Адриане Пас. Картина также была удостоена третьей по значимости премии «Приз жюри».

София Гаскон стала первой актрисой-трансгендером, получившей актерскую премию в Каннах. Актриса посвятила награду трансгендерному сообществу.

Режиссер Мигель Гомеш

Лучшим режиссером стал португалец Мигель Гомеш за драму «Большое путешествие» (Grand Tour). Фильм повествует о британском госслужащем, который спасается от своей невесты, перепрыгивая из одной азиатской страны в другую. Она пытается его разыскать.

Режиссер Мохаммад Расулоф

Специальный приз кинофестиваля завоевал иранский режиссер Мохаммад Расулоф с кинолентой «Семя священного инжира» (The Seed of the Sacred Fig). Иранский фильм считался одним из фаворитов в борьбе за «Золотую пальмовую ветвь». Выступая в Театре Люмьер, режиссер упомянул своих актеров и съемочную группу, которые находятся в заключении в Иране.

Приз за «Лучшую мужскую роль» присудили американскому актеру Джесси Племонсу, сыгравшему в фильме «Виды доброты» (Kinds of Kindness) режиссера Йоргоса Лантимоса.

Режиссер Корали Фаржеа и актриса Деми Мур

Награду за лучший сценарий получила сценарист и режиссер Корали Фаржеа, снявшая картину «Вещество» (The Substance). Режиссер поблагодарила исполнительницу главной роли Деми Мур и отметила, что гордится плодом их совместной работы.

Премия за лучшую операторскую работу присуждена норвежскому оператору Халфдану Улльману Тёнделлю, работавшему над фильмом «Арманд» (Armand).

Режиссеры Джордж Лукас и Фрэнсис Форд Коппола

Кроме того, перед объявлением главной премии Фрэнсис Форд Коппола вручил почетную «Золотую пальмовую ветвь» американскому кинорежиссеру Джорджу Лукасу.

В отдельной конкурсной программе авторского кино «Особый взгляд» главную награду вручили криминальной драме «Черный пес» (Gou zhen), который снял китайский режиссер Гуань Ху. Премию жюри получил фильм французского режиссера Бориса Ложкина «История Сулеймана» (L'histoire de Souleymane).

