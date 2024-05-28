Казахстан рассмотрит возможность экспорта бензина в соседние страны

CentralAsia (KZ) - Ситуация с обеспечением горюче-смазочных материалов в Казахстане стала лучше, в перспективе возможен экспорт топлива. Об этом сказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании правительства.

Он отметил, что по итогам четырёх месяцев 2024 года объём переработки нефти составил 5,9 млн тонн или 105,4% к аналогичному периоду 2023 года (5,6 млн тонн). Производство нефтепродуктов составило 4,28 млн тонн или 94% к аналогичному периоду 2023 года (4,55 млн тонн).

Сейчас ситуация на рынке производства нефтепродуктов следующая:

увеличены совокупные запасы дизтоплива на НПЗ, нефтебазах и путях. Они составляют 612 тысяч тонн или 38 дней, бензина марки Аи-92 – 352 тысячи тонн или 30 дней, бензина марки Аи-95 – 86 тысяч тонн или 30 дней, запасы пополняются по мере выработки ГСМ и подачи заявок от регионов;

глубина переработки нефти и, следовательно, выработка светлых нефтепродуктов увеличена с 85 до 87%;

пятого мая на Шымкентском НПЗ завершили плановый капитальный ремонт, завод работает в штатном режиме.

Вместе с тем, имеются планы по увеличению производства нефтепродуктов за счёт расширения:

Актауского битумного завода с 1 до 1,5 млн тонн (2025 год);

Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн (2030 год);

Атырауского НПЗ с 5,5 до 6,7 млн тонн (2027 год);

Павлодарского НХЗ с 5,5 до 8 млн тонн (2030 год).

«Реализация этих проектов позволит на 100% обеспечить растущую потребность внутреннего рынка в ГСМ, а также экспортировать нефтепродукты в соседние страны», – сообщил министр энергетики.

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