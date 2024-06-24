Из Китая в Монголию отправилось свыше 60 тыс. тонн овощей и фруктов

// Жэньминь жибао

CentralAsia (MNG) - В четверг на территории КПП Эрээн-Хото автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/, как правило, царит напряженная рабочая атмосфера. 22 грузовика с рефрижераторными контейнерами, груженными свежими овощами и фруктами, после таможенного досмотра готовятся к отправке в соседнюю Монголию.

Эрээн-Хото является крупнейшим сухопутным погранпереходом между Китаем и Монголией. Согласно таможенным данным, за период с начала текущего года через Эрээн-Хото в Монголию было поставлено более 60 тыс. тонн овощей и фруктов общей стоимостью 283 млн юаней /около 40 млн долл. США/.

Чжан Юйчэн, гендиректор импортно-экспортной компании «Хаоган» в г. Эрээн-Хото, в течение последних лет своими глазами лицезрел, как спрос Монголии на китайские овощи, фрукты и другие виды сельхозпродукции растет устойчивыми темпами.

По его словам, с начала текущего года объемы экспорта овощей и фруктов его компании в Монголию, основными из которых являются болгарский перец, огурцы, брокколи, яблоки, груши и бананы, растут словно на дрожжах.

В целях обеспечения свежести сельхозпродукции для импортеров в КПП Эрээн-Хото в 2018 году был запущен «зеленый коридор» с режимом быстрого таможенного досмотра и очистки «без ожиданий и задержек». С момента его открытия через КПП в общей сложности прошло 607,6 тыс. тонн овощей и фруктов суммарной стоимостью 1,48 млрд юаней, свидетельствует таможенная статистика.

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