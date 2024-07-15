Крокодилы заполонили улицы городов в Мексике

CentralAsia (CA) - Более 200 крокодилов вышли на улицы городов на северо-востоке Мексики из-за выхода рек и водохранилищ из берегов на фоне ливневей, обрушившихся на страну в конце июня и начале июля, пишет агентство Associated Press.

«Власти Мексики отловили чуть более чем за две недели 206 крокодилов, а также предупредили о том, что они могут продолжать появляться в городах в связи с выходом из берегов рек и водохранилищ в приграничном штате Тамаулипас, а также в связи с перенаселенностью некоторых лагун данными особями», - говорится в сообщении агентства.

Федеральное управление по охране окружающей среды сообщило в начале недели о том, что сотрудники управления вместе с сотрудниками органов гражданской обороны и пожарными занялись отловом крокодилов после появления в социальных сетях сообщений о рептилиях на улицах городов, а также телефонных обращений граждан.

Как сообщил секретариат окружающей среды штата Тамаулипас, все пойманные крокодилы были выпущены в естественную среду обитания, где они не будут представлять опасности для граждан.

Подобные ситуации возникают периодически, однако сильные дожди, вызванные тропическим штормом «Альберто», а затем ураганом «Берил», усилили эффект, и в результате две сотни особей центральноамериканского крокодила отправились в города на поиски пропитания, передает Ассошиэйтед Пресс.