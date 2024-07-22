Байден объявил о выходе из президентской гонки

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Заявление появилось на его страничке в соцсетях.

Он пообещал обратиться к американцам на следующей неделе.

«Для меня было величайшей честью в моей жизни быть вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в наилучших интересах моей партии и страны, если я уйду в отставку и сосредоточусь исключительно на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока моих полномочий», - написал Байден.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. В Демократической партии призвали Байдена отказаться от участия в гонке. Он начал терять популярность после дебатов с экс-президентом Дональдом Трампом.

До 79% демократов одобрили бы вариант, при котором вице-президент США Камала Харрис заменила бы в гонке Байдена, сообщал The Hill со ссылкой на опрос общественного мнения, проведенного The Economist и социологической службой YouGov.