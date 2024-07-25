Задержан подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Украины

CentralAsia (CA) - Задержан 18-летний парень, который подозревается в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион. Об этом в телеграм-канале сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, операция по задержанию была непростой. За эти дни над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб.

Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы.

Покушение на Фарион произошло вечером 19 июля во Львове, ей выстрелили в висок. Она скончалась тем же вечером.

Полиция Львова объявила об операции по задержанию подозреваемого, его разыскивают. Некоторые камеры в районе убийства не работали из-за перебоев со светом. МВД Украины рассматривает две версии убийства: из личной неприязни либо из-за общественно-политической деятельности Фарион.