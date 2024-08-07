Алжирская боксерша, с которой отказалась драться соперница из-за ее пола, вышла в финал

CentralAsia (CA) - Алжирская спортсменка Иман Хелиф победила в полуфинале боксерского турнира на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 66 кг. Ее соперницей была Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда.

В 1/8 финала представительница Италии Анджела Карини, пропустив прямой удар в голову, отказалась от боя с алжирской спортсменкой после 46 секунд поединка.

В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) дисквалифицировала спортсменок с чемпионата мира со ссылкой на проваленные гендерные тесты. Название тестов и результаты тестов не были обнародованы.

В прошлом году Международный олимпийский комитет лишил IBA права организовывать боксерский турнир на Олимпиаде из-за «руководства, судейства, финансовых операций, этики».

Иман Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня были допущены Международным олимпийским комитетом, который проводит боксерские турниры на Играх в Париже. Представительница Тайваня пока дошла до полуфинала в весовой категории до 57 кг.

В заявлении МОК говорится, что Иман Хелиф родилась девушкой, живет как девушка и ее пол никогда не подвергался сомнению. В МОК заявили, что на ЧМ-2023 эти две спортсменки стали «жертвами внезапного и произвольного решения IBA, когда они были внезапно дисквалифицированы без какой-либо надлежащей правовой процедуры».