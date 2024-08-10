Президент Казахстана осенью с официальным визитом посетит Туркменистан

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осенью с официальным визитом посетит Туркменистан.

9 августа он провел переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, прибывшим в Казахстан для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

«Казахско-туркменские отношения развиваются успешно и полностью соответствуют уровню стратегического партнерства. Хотел бы выразить Вам благодарность за поддержку и неизменное стремление к упрочению наших многогранных межгосударственных связей. Как я уже сказал, экономическое сотрудничество развивается по восходящей. Правительства работают над доведением объема взаимной торговли до 1 млрд долларов. Для этого у наших стран имеются все возможности. На стадии реализации находится ряд проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, логистики и других областях. Создаются благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обмена», – сказал Токаев.

Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан уделяет большое внимание сотрудничеству с Казахстаном. Между странами налажен активный политический диалог, развиваются связи в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, осенью этого года ждем вас в Туркменистане с официальным визитом и для участия в Международном форуме по случаю 300-летия со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги», – сказал президент Туркменистана.

В ходе встречи главы государств обсудили перспективы развития казахско-туркменского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, нефтегазовой и транспортно-логистической сферах. Отдельное внимание было уделено вопросам расширения культурно-гуманитарных связей.

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