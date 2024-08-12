В Узбекистане жара вернётся на неделе, но пойдёт на спад к пятнице

CentralAsia (UZ) - После относительно прохладных выходных температура воздуха по Узбекистану вновь начнёт повышаться, сообщает Узгидромет.

С 12 по 15 августа по большей части территории страны в дневные часы воздух будет прогреваться до +37…+40 градусов, по югу — до +42…+43 градусов.

В четверг на северо-западные районы начнётся вторжение очередной порции прохладного воздуха. По Каракалпакстану и Хорезмской области температура воздуха понизится до +28…+33 градусов.

В пятницу относительно прохладный воздух продвинется на восток и понижение температуры охватит весь Узбекистан. Дневная температра будет в пределах +33…+36 градусов, по северо-западным областям — +28…+33 градусов, по югу — до +40 градусов.

В эти дни сохранится сухая погода, но в отдельных районах Каракалпакстана и Хорезмской области 13 и 15 августа, а также в отдельных горных районах Ташкентской области и областей Ферганской долины 15−16 августа возможен кратковременный дождь с грозой.

Ветер 7−12 м/с, местами с усилением до 15−20 м/с, с пыльным поземком.

В Ташкенте в течение рабочей недели ожидается небольшая, временами переменная облачность без осадков. Ветер восточный 3−8м/с, 16 августа возможно усиление до 10−12 м/с.

Преобладающая температура ночью составит +22…+25 градусов, днём 12−15 августа — +37…+39 градусов, 16 августа — +34…+36 градусов.