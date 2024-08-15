Путин и Мирзиеев обсудили стратегическое партнерство по телефону

CentralAsia (UZ) - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с узбекским лидером Шавкатом Мирзиеевым.

«Затронуты ключевые вопросы динамично развивающегося двустороннего сотрудничества в различных областях. Обсуждены также актуальные темы международной и региональной повестки дня, в том числе с учетом текущего председательства Российской Федерации в объединении БРИКС», - говорится в сообщении Кремля.

В ходе разговора, проведенного по инициативе узбекистанской стороны, «с обеих сторон подтвержден настрой и далее последовательно укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном», сообщает пресс-служба.

Стороны условились о дальнейших контактах, сказано в сообщении.