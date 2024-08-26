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Зеленский сообщил, что ракетный удар 26 августа был одним из самых крупных
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Предыстория: Россия нанесла массированный удар по объектам энергетики Украины, в стране ввели экстренные отключения

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар российских войск по регионам Украины, совершенный 26 августа. Видео и текст обращения Зеленского опубликованы в его соцсетях.

«Сейчас по всей стране продолжается ликвидация последствий российского удара. Это был один из крупнейших ударов — комбинированный. Более сотни ракет различных типов и около сотни «шахедов», — заявил Зеленский.

По словам президента Украины, в результате атаки есть «много повреждений в энергетике», однако, по его словам, везде, где есть отключения электричества, уже идут восстановительные работы. Зеленский отметил, что есть погибшие, десятки раненых.

Российские войска утром 26 августа нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины. Целью удара стали объекты энергетической инфраструктуры в разных регионах страны, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате атаки пострадали 15 областей. В Минобороны РФ заявили, что нанесли «массированный удар высокоточным оружием» по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины.

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