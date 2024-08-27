Главком ВСУ: Украинские войска в Курской области взяли в плен более 590 российских военных. Россия перебросила на курское направление 30 тысяч военных

Александр Сырский

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Украины контролируют 1294 квадратных километров в Курской области РФ, взяв под контроль 100 населенных пунктов региона, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, выступая по видеосвязи на форуме «Украина 2024. Независимость» в Киеве, передает «Украинская правда».

По словам главкома, украинские военные продолжают продвигаться вперед. На сегодняшний день в ходе операции в Курской области они, как утверждает Сырский, взяли в плен 594 российских военнослужащих.

«Курская операция отвлекла значительное количество военнослужащих [РФ]. На данный момент мы можем констатировать, что около 30 тысяч военнослужащих уже переброшено на Курское направление и эта цифра растет», — заявил главком ВСУ. При этом он отметил, что армия России наращивает усилия на покровском направлении, и пытается снимать части для переброски в Курскую область с других направлений.

С 6 августа ВСУ начали наступление в Курской области. 9 августа в области ввели режим ЧС федерального уровня. 10 августа Национальный антитеррористический комитет РФ ввел в Белгородской, Курской и Брянской областях режим КТО. 12 августа в Краснояружском районе Белгородской области, граничащем с Украиной, началась эвакуация.