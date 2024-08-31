Ученые нашли применение ядерному оружию для защиты Земли от астероидов

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CentralAsia (CA) - Китайские ученые нашли способ, которым можно защитить Землю от ударов астероидов. Для этого специалисты пекинского Института разработки систем космических кораблей Академии космических технологий КНР предлагают использовать ядерное оружие.

Причем, утверждают они, в некоторых ситуациях потенциального столкновения астероидов с Землей только ядерное оружие и может помочь предотвратить эту катастрофу. Исследование опубликовано в китайском научном журнале Scientia Sinica Technologica.

Как отмечают авторы исследования, риск столкновения астероида с Землей «гораздо выше, чем показывают расчеты, сделанные на основании существующих данных об астероидах». Сейчас зарегистрировано уже более 30 тыс. астероидов, хотя, как считают ученые, это может быть лишь верхушкой айсберга, и многие из незарегистрированных космических объектов могут быть крупными, более 1 км в диаметре. Поэтому, указывают они, необходимо как можно скорее начинать исследования и заниматься разработками защиты планеты от этой угрозы с использованием ядерного оружия.

Ученые проанализировали несколько способов внешнего воздействия на разные типы астероидов с целью вынудить их изменить траекторию. В числе прочего, рассматривались способы воздействия с помощью мощных лазеров, с помощью ракет или плазменных двигателей, кинетического удара и т.п. Но, как показали их исследования, если от момента обнаружения астероида до его потенциального столкновения с Землей есть всего неделя, тогда единственной надеждой человечества будет ядерное оружие.

В исследовании перечисляются технологии, необходимые для такой защиты. В частности, для быстрого запуска ядерных боеголовок с Земли в сверхузкий промежуток времени от 7 дней до 1 месяца; для нанесения точного удара с погрешностью менее 100 м после длительного перелета; для долгосрочного размещения боеголовок на орбите Земли с гарантией их безопасного там нахождения на протяжении более 10 лет.

Авторы исследования подчеркивают, что им хорошо известно о международных законах, запрещающих использование или размещение ядерного оружия в космосе, и что радиоактивные осадки могут загрязнять космическое пространство. Однако, указывают они, опираясь на данные исследования, ядерное оружие очень эффективно для защиты Земли, и лучшим вариантом предотвращения потенциальных угроз от астероидов было бы создание глобальной системы обороны на основе ядерного оружия.