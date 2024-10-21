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Президент Бразилии не приедет в Россию на саммит БРИКС из-за травмы затылка
Лула да Силва
Лула да Силва

CentralAsia (CA) -  Президент Бразилии Лула да Силва не приедет в Россию на саммит БРИКС из-за падения в ванной, сообщили бразильские Globo и UOL со ссылкой на источники. Врачи зафиксировали у 78-летнего президента травму затылка.

По данным СМИ, вечером 19 октября Лула да Силва был госпитализирован в столичную больницу Сирио-Либанес после того, как упал в ванной в своей резиденции — Дворце Алворада. Медики наложили на затылок три шва, после чего отправили президента на амбулаторное лечение. Globo пишет, что на МРТ у политика нашли признаки легкого сотрясения мозга. Врачи рекомендовали отказаться от поездки в Россию.

Ожидалось, что Лула да Силва вылетит из Бразилии в Россию 20 октября и пробудет там до 24 октября. Вечером 20 октября пресс-служба президента сообщила, что визит Лулы да Силвы в Россию отменен по решению врачей, рекомендовавших отказаться от воздушных перелетов. Политик примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи. Саммит состоится 22-24 октября в Казани.

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