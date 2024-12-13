Проекты, финансируемые АБР в аймаке Дархан-Уул, поддерживают региональное развитие Монголии

CentralAsia (MNG) - Очистные сооружения сточных вод в городе Дархан аймака Дархан-Уул были отремонтированы и модернизированы в рамках проекта «Управление сточными водами Дархана», который направлен на поддержку экологически устойчивого городского развития и повышение уровня жизни в городе. В рамках проекта были построены современные очистные сооружения сточных вод, а также улучшенная канализационная система и насосные станции. Проект финансировался за счет кредита в размере 18,5 млн долларов США от АБР. Цель проекта — содействовать развитию Дархана в «умный, зеленый город» к 2028 году, что будет способствовать снижению концентрации столицы Улан-Батора.

Предыдущее водоочистное сооружение было построено в 1965 году и частично реконструировано в 1987 году, что потребовало серьезного ремонта и замены оборудования. Старое сооружение регулярно ломалось, а поскольку оно было построено в эпоху социализма, детали и оборудование, необходимые для обслуживания, были дорогими и их было трудно найти. Новое очистное сооружение имеет мощность очистки 50 000 м3 сточных вод в день, что примерно в три раза больше текущего спроса. Таким образом, по оценкам, сооружение будет способствовать росту города Дархан до 2040 года. Сооружение состоит из насосов, фильтров, аэротенков и других компонентов, очищающих воду до 98 процентов перед сбросом ее в реку Хараа.

Совместно с правительством Монголии Азиатский банк развития (АБР) реализовал проект «Обеспечение инклюзивности и предоставление услуг для лиц с ограниченными возможностями», финансируемый за счет кредита в размере 25 миллионов долларов США от АБР и гранта в размере 2 миллионов долларов США от Японского фонда для процветающей и устойчивой Азии и Тихоокеанского региона (JFPR). Проект направлен на улучшение качества жизни лиц с ограниченными возможностями в Монголии путем содействия их социальной и экономической интеграции. Он фокусируется на предоставлении лучших экономических и образовательных возможностей, а также расширенного доступа к государственным услугам и их предоставлению.

Центр развития для лиц с ограниченными возможностями в городе Дархан открылся в январе 2024 года. В аймаке Дархан-Уул проживает более 4000 лиц с ограниченными возможностями, более 500 из которых — дети. Дети составляют 70 процентов тех, кто получает услуги в Центре. Предоставляемые услуги по реабилитации включают физиотерапию, трудотерапию, логопедию и психологическую поддержку. Психологи оказывают поддержку в области психического здоровья лицам с ограниченными возможностями, а также их семьям и опекунам. Кроме того, специализированные учителя работают над выявлением задержек развития у детей в возрасте от 0 до 6 лет на раннем этапе, что позволяет оказывать своевременную поддержку и вмешательства для устранения пробелов в развитии и оказывать необходимую помощь.

В рамках проекта развития и обслуживания региональных дорог стоимостью 120 миллионов долларов США, финансируемого Азиатским банком развития (АБР), работы на 204-километровой двухполосной дороге от Улан-Батора до Дархана завершены на 99,1 процента. Проект включает в себя переработку предыдущей двухполосной дороги, в результате чего будет получено новое и улучшенное покрытие толщиной 10 см и шириной 6–7 метров. Европейский банк реконструкции и развития также финансирует проект по строительству двух дополнительных полос, в результате чего ширина дороги Улан-Батор-Дархан составит четыре полосы.

Для повышения безопасности на опасных участках вдоль маршрута были установлены тросовые разделительные ограждения. Кроме того, будет создан центральный информационный центр, поддерживающий 18 точек с видеонаблюдением вдоль дороги и две станции взвешивания для контроля загрузки транспортных средств.

Ожидается, что улучшенная дорога Улан-Батор—Дархан будет способствовать более безопасному и быстрому перемещению между столицей и аймаками северного региона Монголии, увеличению потока товаров и людей, а также стимулированию экономического роста и регионального развития.

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