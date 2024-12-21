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В России чиновник вышел топить снег огнеметом. Видео

CentralAsia (CA) -  Глава питерского муниципалитета вышел на уборку снега с огнеметом.

На видео глава Северного округа Юрий Куликов растапливает снег огнеметом под музыку из фильма «Охотники за привидениями».

«Конечно, мы бы хотели убрать весь снег и лед в нашем городе с помощью вот такого огнемета. Но это фантастика. Гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и участие неравнодушных граждан», - говорит Куликов.

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