И.о. президента Абхазии попросил Россию о гуманитарной поставке электроэнергии

CentralAsia (CA) - Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба сделал обращение к гражданам, передает Апсныпресс.

По его словам, ноябрьский политический кризис привел к тяжелым последствиям: бюджет государства испытывает непомерную нагрузку, приостановлены важнейшие программы российской помощи Абхазии, возникла проблема задержки заработной платы и социальных выплат.

«Считаю вполне уместным сказать, что доведение отношений с союзником до такого состояния недопустимо.

Коллапс энергетической системы сделал трудновыносимой жизнь граждан республики, нарушил нормальное функционирование объектов жизнеобеспечения, экономики в целом.

Отключение света по 9-11 часов в сутки — приговор системе здравоохранения и образования. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье наших детей, пожилых людей, социально незащищенных слоев населения. Абхазия может столкнуться с гуманитарной катастрофой.

Мы оказались в полной темноте в прямом и переносном смысле. Нездоровая политическая борьба подвергает опасности настоящее и будущее Абхазского государства. Раздоры наносят серьезный удар по имиджу страны.

Сложившаяся ситуация ещё более накаляет внутренние противоречия. Именно это послужило детонатором трагедии, случившейся на днях в Парламенте страны. В результате погиб депутат Народного Собрания, достойный сын Отечества Вахтанг Голандзия.

Впору задаться вопросами: что происходит с нами и куда мы катимся? В какую более глубокую пропасть мы готовы сорваться?

А это неминуемый процесс саморазрушения, который станет необратимым.

Каждый отягощен своей долей вины за то, что происходит в стране - и власть, и оппозиция. Но вопрос сейчас не в том, кто больше виноват. Сейчас надо предпринимать конкретные шаги для того, чтобы вернуть людям свет и тепло в их дома, восстановить веру в перспективы нашей страны и в то, что мы не останемся один на один с тяжелыми проблемами.

К сожалению, в краткосрочной перспективе своими силами нам не справиться.

Как исполняющий обязанности президента Республики Абхазия я обратился к нашему союзнику и стратегическому партнеру, Российской Федерации, с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии.

Надеюсь, это обращение будет поддержано как можно скорее», - сказал он в обращении.

Россию он назвал главным союзником и стратегическим партнером.

Также Гунба сообщил, что решил участвовать в выборах президента Абхазии, назначенных на 15 февраля 2025 года.

Россия с 1 сентября прекратила соцвыплаты работникам силовых структур, врачам и учителям Абхазии. Министр иностранных дел республики Сергей Шамба объяснял, что это связано с невыполнением обязательств перед Россией, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что выплаты приостановили с целью «соблюдения баланса обязательств».

В конце ноября в Абхазии сменилось правительство в связи с протестами. Поводом для акций стало инвестиционное соглашение, согласно которому для российских компаний были предусмотрены льготы и меры поддержки. Демонстранты требовали отказаться от ратификации документа в парламенте, чтобы документ не вступил в силу. Протестующим в результате удалось добиться отставки президента Аслана Бжании, 15 февраля в Абхазии состоятся досрочные выборы.

6 декабря власти Абхазии сообщили, что российские власти приостановили импорт мандаринов из республики. Однако Россельхознадзор сообщил об отсутствии запрета на ввоз мандаринов.