И.о. президента Абхазии попросил Россию о гуманитарной поставке электроэнергии

- Азия и мир, политика
- 18:44, 21 декабря 2024
- Просмотров: 730
- Обновлено: 18:52, 21 декабря 2024
CentralAsia (CA) - Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба сделал обращение к гражданам, передает Апсныпресс.
По его словам, ноябрьский политический кризис привел к тяжелым последствиям: бюджет государства испытывает непомерную нагрузку, приостановлены важнейшие программы российской помощи Абхазии, возникла проблема задержки заработной платы и социальных выплат.
«Считаю вполне уместным сказать, что доведение отношений с союзником до такого состояния недопустимо.
Коллапс энергетической системы сделал трудновыносимой жизнь граждан республики, нарушил нормальное функционирование объектов жизнеобеспечения, экономики в целом.
Отключение света по 9-11 часов в сутки — приговор системе здравоохранения и образования. Это ставит под угрозу жизнь и здоровье наших детей, пожилых людей, социально незащищенных слоев населения. Абхазия может столкнуться с гуманитарной катастрофой.
Мы оказались в полной темноте в прямом и переносном смысле. Нездоровая политическая борьба подвергает опасности настоящее и будущее Абхазского государства. Раздоры наносят серьезный удар по имиджу страны.
Сложившаяся ситуация ещё более накаляет внутренние противоречия. Именно это послужило детонатором трагедии, случившейся на днях в Парламенте страны. В результате погиб депутат Народного Собрания, достойный сын Отечества Вахтанг Голандзия.
Впору задаться вопросами: что происходит с нами и куда мы катимся? В какую более глубокую пропасть мы готовы сорваться?
А это неминуемый процесс саморазрушения, который станет необратимым.
Каждый отягощен своей долей вины за то, что происходит в стране - и власть, и оппозиция. Но вопрос сейчас не в том, кто больше виноват. Сейчас надо предпринимать конкретные шаги для того, чтобы вернуть людям свет и тепло в их дома, восстановить веру в перспективы нашей страны и в то, что мы не останемся один на один с тяжелыми проблемами.
К сожалению, в краткосрочной перспективе своими силами нам не справиться.
Как исполняющий обязанности президента Республики Абхазия я обратился к нашему союзнику и стратегическому партнеру, Российской Федерации, с просьбой решить вопрос о гуманитарной поставке электроэнергии.
Надеюсь, это обращение будет поддержано как можно скорее», - сказал он в обращении.
Россию он назвал главным союзником и стратегическим партнером.
Также Гунба сообщил, что решил участвовать в выборах президента Абхазии, назначенных на 15 февраля 2025 года.
Россия с 1 сентября прекратила соцвыплаты работникам силовых структур, врачам и учителям Абхазии. Министр иностранных дел республики Сергей Шамба объяснял, что это связано с невыполнением обязательств перед Россией, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что выплаты приостановили с целью «соблюдения баланса обязательств».
В конце ноября в Абхазии сменилось правительство в связи с протестами. Поводом для акций стало инвестиционное соглашение, согласно которому для российских компаний были предусмотрены льготы и меры поддержки. Демонстранты требовали отказаться от ратификации документа в парламенте, чтобы документ не вступил в силу. Протестующим в результате удалось добиться отставки президента Аслана Бжании, 15 февраля в Абхазии состоятся досрочные выборы.
6 декабря власти Абхазии сообщили, что российские власти приостановили импорт мандаринов из республики. Однако Россельхознадзор сообщил об отсутствии запрета на ввоз мандаринов.