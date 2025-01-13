Олимпийский чемпион и баскетболист НБА Демаркус Казинс стал легионером в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Об этом он сам сообщил на своей странице в социальной сети: «Я рад объявить, что собираюсь подписать контракт с Selenge Bodons и помочь им завоевать свой первый титул в Монгольской баскетбольной лиге! Давайте! Есть ли у меня фанаты на Facebook в Монголии???»

Демаркус Амир Казинс (DeMarcus Amir Cousins) — американский профессиональный баскетболист. Играл на позиции центрового за клуб за команду «Тайвань Мустангс» в Азиатском турнире 3х3. Был выбран на драфте НБА 2010 года под общим пятым номером клубом «Сакраменто Кингз»]. Олимпийский чемпион 2016 года и чемпион мира 2014 года в составе сборной США.

Демаркус Казинс родился 13 августа 1990 года в Мобиле, Алабама, США. Вместе с пятью братьями и сёстрами он рос без отца, воспитанием детей занималась мать-одиночка Моник. В возрасте пяти или шести лет он стал играть в американский футбол, в семь лет стал игроком команды детской лиги. Казинс играл на позиции квотербека и надеялся в будущем выступать в НФЛ. Футболом Демаркус занимался до восьмого класса, когда его из-за высокого роста приметил тренер школьной баскетбольной команды и позвал играть. Казинс поначалу не хотел заниматься баскетболом, но поддался на уговоры матери, которая боялась, что сын получит серьёзную травму, играя в футбол. В средней школе Демаркус был самым высоким игроком баскетбольной команды.

В 2009 году баскетбольная команда старшей школы Лефлора, лучшим игроком которой был Казинс, получила 13-е место в общенациональном рейтинге по версии USA Today. Сам Демаркус по версии портала Rivals.com занимал второе место в рейтинге выпускников. В феврале команда Казинса вышла в финал чемпионата штата Алабама, но неожиданно проиграла команде старшей школы Паркера, лидером которой был Эрик Бледсо. В 2013 году на торжественной церемонии 15-й номер, под которым играл Казинс, был выведен из обращения в баскетбольной команде школы Лефлора и навсегда закреплён за Демаркусом.

Казинс необычайно развит физически, своими габаритами он с лихвой компенсирует недостаток атакующих приёмов. Умело используя рост и прыжок, Казинс может приносить пользу, даже находясь под двойной опекой. Преимуществом экс-игрока университета «Кентукки» является скорость, благодаря которой он и совершает столько подборов. Согласно рейтингу Холлинджера, Казинс является самым эффективным игроком студенческого чемпионата NCAA в сезоне 2009/2010. За свой характер Казинс получил прозвище Буги, по характеру он представляет собой сочетание Рона Артеста и Бонзи Уэллса.

У Казинса и его девушки Кристи Уэст, также уроженки Мобила, есть двое детей — сын Амир, о рождении которого Демаркус сообщил в 2012 году, и дочь Вана.

источник: MiddleAsianNews

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