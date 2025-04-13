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Этнический казах Монголии разыскивается по делу о разбойном нападении в Казахстане

CentralAsia (MNG) -  Этнический казах и гражданин Монголии разыскивается по делу о разбойном нападении в Казахстане, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

«Оперативники из Тайыншинского района продолжают розыски по подозрению в разбойном нападении 34-летнего гражданина Монголии Самата Бекиш. Преступление произошло в августе 2024 года. Неизвестные лица ворвались в дом жителя Тайыншинского района, связали скотчем его и 12-летнего внука, забрали деньги и ценности на сумму около Т640 тыс. После их ухода мальчик сумел освободиться и побежал в дом участкового инспектора, расположенный неподалеку», - говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что трое подозреваемых были задержаны в кратчайшие сроки. В настоящее время они уже осуждены и отбывают по семь лет и шесть месяцев лишения свободы.

«Разыскиваемый в настоящее время может находиться на своей родине», — сказано в сообщении.

 

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