Россия нанесла удар по Киеву, погибли 14 человек
- Азия и мир, происшествия
- 11:48, 17 июня 2025
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- Обновлено: 11:56, 17 июня 2025 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Российские войска в ночь на 17 июня нанесли массированный удар по Киеву с помощью ракет и беспилотников.
По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, под удар попали в том числе жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.
В Соломенском районе обрушился подъезд жилого дома, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По предварительным данным, погибли 14 человек. О 14 погибших также сообщает Клименко.
«Под завалами могут быть люди. Мы не исключаем того, что количество погибших может возрасти», — приводит слова Кличко «Украинская правда».
Кличко также рассказал, что в результате атаки на Киев пострадали 55 человек, 40 из них госпитализированы.
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