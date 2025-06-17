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Россия нанесла удар по Киеву, погибли 14 человек

CentralAsia (CA) -  Российские войска в ночь на 17 июня нанесли массированный удар по Киеву с помощью ракет и беспилотников. 

По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, под удар попали в том числе жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры. 

В Соломенском районе обрушился подъезд жилого дома, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По предварительным данным, погибли 14 человек. О 14 погибших также сообщает Клименко.

«Под завалами могут быть люди. Мы не исключаем того, что количество погибших может возрасти», — приводит слова Кличко «Украинская правда».

Кличко также рассказал, что в результате атаки на Киев пострадали 55 человек, 40 из них госпитализированы.

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