Путин назвал возможную дату следующих переговоров и заявил, что готов встретиться с Зеленским, но сомневается в его легитимности

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что новый раунд переговоров между Москвой и Киевом может состояться после 22 июня. Об этом он сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, он готов встречаться, в том числе и с президентом Украины Зеленским.

«Вопрос не в этом. Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры — ради бога, пускай это будет Зеленский. Вопрос не в этом, вопрос в том, кто будет подписывать документ. Послушайте, я же ничего не придумал. В пропагандистском плане можно говорить все, что угодно о легитимности действующих властей, но нам же важно при решении серьезных вопросов не пропагандистская составляющая, а юридическая», — добавил Путин.

По украинской Конституции президент избирается на пять лет, «способов продления полномочий не существует, даже в условиях военного положения», продолжил Путин. С его слов, при военном положении продлеваются полномочия только Верховной рады.

«Там написано, что в условиях военного положения выборы не проводятся, это правда. Но нигде не написано, что пролонгируются права президента. Нет, всё! По конституционному устройству, Украина это не парламентская и не президентская республика, а президентско-парламентская. Что это означает: это означает, что все органы власти формируются президентом», — сказал Путин и добавил, что если глава государства не легитимен, то «вся система власти становится не легитимной».

России все равно, кто ведет переговоры, «даже если это действующий глава режима», заверил Путин. Встреча возможна, «если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку».

«Но точку надо, подпись должна стоять легитимных властей. Иначе, знаете, придет следующий и выбросит это все в помойку! Ну так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем», — подчеркнул президент России.

Путин также заявил, что ситуация для Киева «будет ухудшаться», если войну не удастся урегулировать дипломатическим путём.

При этом он сообщил о продолжающемся гуманитарном треке. Москва передала Украине более 6 тысяч тел украинских военнослужащих, получив в ответ 57 тел российских солдат, и готова передать еще свыше 3 тысяч. В этом контексте Путин считает целесообразным продолжать переговоры.

По его словам, украинская и российская переговорные группы находятся в контакте и в последний раз их представители созванивались сегодня.