В Петербурге задержали гражданку Узбекистана по делу об организации проституции

CentralAsia (UZ) - Петербургские полицейские задержали 40-летнюю гражданку Узбекистана по делу об организации проституции после обращения соотечественника. Подробности 5 июля рассказали в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Информацию о притоне в доме № 19 по улице Стойкости полицейские получили два дня назад от 28-летнего гражданина Узбекистана. Прибывшие на место полицейские нашли квартиру, на которую поступила жалоба, и задержали подозреваемую. По данным оперативников, женщина не только организовывала работу притона, но и сама оказывала интимные услуги.

«Средний чек за услуги составлял около трёх тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе петербургского Главка.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией). По ней может грозить до пяти лет лишения свободы.

После задержания подозреваемую доставили в отдел полиции. В отношении неё составили протокол по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцем режима пребывания в РФ). Сейчас женщина находится в спецприёмнике.