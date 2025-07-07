Петербург пережил редкое летнее наводнение — впервые за 160 лет

CentralAsia (CA) - В Санкт-Петербурге впервые за полтора века произошло редкое для летнего времени года наводнение. Нагон воды в Невской губе и Финском заливе начался вечером 3 июля и продолжался почти сутки.

Причиной стал мощный штормовой циклон с Балтики. Сильный западный ветер порывами до 28–30 метров в секунду подогнал воду к берегам города. Уже к утру 4 июля уровень воды в устье Невы стремительно вырос, достигнув отметки 180 сантиметров, местами до 190 см, что превысило порог начала наводнения.

Чтобы защитить город, специалисты оперативно перекрыли Комплекс защитных сооружений — знаменитую дамбу, построенную для предотвращения подобных ситуаций. По данным городских властей, работа затворов позволила избежать масштабного затопления исторического центра.

Тем не менее, часть прибрежных территорий всё же оказалась подтоплена. Вода вышла на пляжи и набережные Курортного района, Сестрорецка и некоторых участков Васильевского острова. Сильный ветер повалил более 130 деревьев, повреждены линии электропередачи, крыши зданий и автомобили. Сообщается о пяти пострадавших, в основном из-за падения деревьев.

Как отмечают синоптики, столь сильное нагонное наводнение в июле — редчайшее явление. Последний подобный случай зафиксирован в Петербурге в 1865 году.

Специалисты утверждают, что если бы не своевременное закрытие дамбы, последствия могли быть куда серьёзнее.

По состоянию на 7 июля ситуация стабилизировалась. Затворы дамбы вновь открыты, уровень воды в Неве вернулся к безопасным значениям — около 95–120 сантиметров. Угроза повторного наводнения снята.

В городе продолжаются работы по устранению последствий шторма: расчищают поваленные деревья, восстанавливают повреждённые участки дорог и кровель.

Городские власти и спасательные службы усиливают мониторинг акватории и прибрежных зон на случай повторения подобных аномалий.

Эксперты связывают происходящее с последствиями климатических изменений, отмечая учащение штормовых явлений даже в привычно спокойные летние месяцы.