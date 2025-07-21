21 июля стал самым дождливым днём в Москве с 1879 года

// Комсомольская Правда

CentralAsia (CA) - 21 июля самым дождливым днем с 1879 года, рекордное количество осадков выпало местами в московском регионе. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодняшний день войдет в летопись как самый дождливый с 1879 года. Рекорд для 21 июля составлял 39,5 миллиметра и принадлежал 2000 году», — рассказала Позднякова.

За период с 9 до 12 часов 21 июля в столице выпало:

• 30,8 миллиметра осадков — в районе ТСХА;

• 39,4 миллиметра — в Коньково;

• 57,3 миллиметра — на Варшавском шоссе.

Синоптик сообщила, что в Коломне за одну ночь выпало 66 миллиметров осадков, что превысило суточный рекорд, установленный в 2013 году — тогда он составлял 28 миллиметров.