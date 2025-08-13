экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане заработал спутниковый интернет Starlink

CentralAsia (KZ) -  Компания Starlink (дочерняя структура SpaceX) начала предоставление услуг спутникового интернета в Казахстане, сообщает пресс-служба Минцифры РК.

«С 13 августа 2025 года компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории Республики Казахстан. Благодаря этому, жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX», - говорится в сообщении пресс-службы.

12 июня 2025 года министерство и компания Starlink подписали соглашение, закрепляющее обязательство компании соблюдать законодательство республики при оказании услуг.

Согласно данным на официальном сайте Starlink, стационарный безлимитный домашний интернет будет стоить 23 тыс. тенге и 31 тыс. тенге в месяц, интернет для работы в дороге – 26 тыс. тенге 50 гигабайт и 52 тыс. тенге в месяц безлимит. Для бизнеса тарифы будут 28 тыс. тенге за 50 гигабайт, 72 тыс. тенге за 500 гигабайт, 127 тыс. тенге за 1 терабайт и 237 тыс. тенге за 2 терабайта в месяц.

При этом оборудование приобретается отдельно, его стоимость указана 104 тыс. тенге.

