экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Над Россией за ночь сбили 49 дронов, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Средства ПВО за ночь перехватили 49 беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

Из них 21 беспилотник уничтожен над Ростовской областью, семь — над Воронежской, пять — над Белгородской, четыре — над Крымом, по три — над Брянской областью и Калужской, по два — над Орловской областью и над акваторией Черного моря, по одному — над Курской областью и Тульской.

В Новошахтинске Ростовской области на одном из промышленных предприятий произошел пожар, никто не пострадал. В Воронежской области из-за падения БПЛА задерживались 19 поездов. Также обесточены несколько сел. В Брянской, Калужской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com