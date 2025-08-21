Над Россией за ночь сбили 49 дронов, - Минобороны РФ

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Средства ПВО за ночь перехватили 49 беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

Из них 21 беспилотник уничтожен над Ростовской областью, семь — над Воронежской, пять — над Белгородской, четыре — над Крымом, по три — над Брянской областью и Калужской, по два — над Орловской областью и над акваторией Черного моря, по одному — над Курской областью и Тульской.

В Новошахтинске Ростовской области на одном из промышленных предприятий произошел пожар, никто не пострадал. В Воронежской области из-за падения БПЛА задерживались 19 поездов. Также обесточены несколько сел. В Брянской, Калужской и Тульской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали.