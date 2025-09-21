Газовое соглашение между Китаем и Россией усиливает риски западных санкций

Китайские исследователи и аналитики раскрыли секрет, почему Китай подписал МоВ с Москвой по маршруту «Сила Сибири — 2». Российская сторона сильно уступила в цене, и Россия гарантирует, что если Монголия создаст проблемы, Китай будет использовать альтернативный маршрут через Казахстан.

По мнению китайских и западных аналитиков, недавний прорыв в переговорах по строительству газопровода «Сила Сибири-2», по которому ежегодно будет транспортироваться 50 миллиардов кубометров российского природного газа в Китай через Монголию, как ожидается, существенно изменит геополитический ландшафт и энергетические рынки.

2 сентября Китай, Россия и Монголия подписали юридически обязывающий меморандум о взаимопонимании (МОВ) по строительству газопровода «Сила Сибири — 2». Это соглашение означает согласие Китая с предложением России проложить трубопровод через Монголию, а также согласие России предоставить Китаю скидку на природный газ.

В последние годы китайские комментаторы жаловались, что прокладка трубопровода через Монголию поставит под угрозу энергетическую безопасность Китая, поскольку эта страна, не имеющая выхода к морю, может склониться на сторону Запада и перекрыть трубопровод в критический момент. Теперь же они расценивают эту сделку как «взаимовыгодную» для Пекина и Москвы.

«Главными препятствиями на переговорах по «Силе Сибири-2» были выбор маршрута и ценовое соглашение», — заявил Ли Лифань, директор Исследовательского центра Шанхайской организации сотрудничества при Шанхайской академии общественных наук. «В конечном итоге Китай и Россия пришли к компромиссу: Китай принял монгольский маршрут, а Россия предложила уступки по ценам на газ и транзитным тарифам».

Ли заявил, что сделка имеет стратегическое значение, поскольку она увеличит общий годовой объем торговли газом между Россией и Китаем до 106 миллиардов кубометров, что составляет около одной пятой от текущего спроса Китая на газ.

Он выделил три основных преимущества этой сделки:

· Расширение энергетического сотрудничества: энергетическая дорожная карта Шанхайской организации сотрудничества выйдет за рамки трубопроводного газа и включит в себя диверсифицированные источники энергии, а будущее сотрудничество в области сжиженного природного газа также рассматривается как ключевой компонент китайско-российских энергетических связей.

· Экономические выгоды для Монголии: трубопровод предоставит Монголии важную возможность диверсифицировать свою экономику, получая выгодные транзитные сборы, создавая рабочие места, сокращая загрязнение воздуха и повышая свой геополитический авторитет.

· Геостратегическая перестройка: трубопровод призван изменить энергетическую карту Евразии. После его запуска в эксплуатацию примерно в 2031–2032 годах Россия станет важнейшим и надёжным поставщиком энергии для Китая.

Однако он предупредил, что проект по-прежнему сопряжен с рисками, сославшись на возможное влияние Запада и политику «третьего соседа» Монголии, направленную на выстраивание отношений со странами, отличными от Китая и России. Он добавил, что сотрудничество между Китаем, Россией и Монголией может способствовать укреплению региональной стабильности и экономическому росту.

Почему сделка состоялась

О подписании меморандума о взаимопонимании впервые сообщили «Газпром» и российские государственные СМИ, которые сообщили, что Москва согласилась поставлять Китаю 50 миллиардов кубометров газа ежегодно по новому трубопроводу «Сила Сибири-2» в течение 30 лет. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил СМИ, что также были достигнуты отдельные коммерческие договоренности о расширении поставок по существующим маршрутам.

Пекин пока воздерживается от прямых комментариев по поводу сделки или раскрытия её подробностей. 2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что «Китай и Россия осуществляют практическое сотрудничество в различных областях, включая энергетику, на принципах взаимного уважения и взаимной выгоды».

3 сентября президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином во время парада Победы в Пекине.

Энергетический обозреватель из Хэбэя утверждает, что Китай добился преимущества на переговорах, поскольку Россия находилась под растущим давлением со стороны своей слабой экономики, западных санкций и затянувшейся войны в Украине.

«Главная причина, по которой Китай на этот раз смягчил свою позицию, заключается в том, что Россия пошла на беспрецедентную уступку в цене, — пишет автор. — Если газ станет достаточно дешёвым, то использование монгольского маршрута будет экономически выгодным».

Он также отмечает, что этот сухопутный маршрут через Монголию может снизить потенциальные геополитические риски, поскольку позволит Китаю снизить свою сильную зависимость от поставок СПГ через уязвимый Малаккский пролив. Он утверждает, что наличие безопасного сухопутного коридора рассматривается как важное стратегическое преимущество для Китая в нынешней нестабильной глобальной обстановке.

«Россия гарантирует, что если Монголия создаст проблемы, Китай воспользуется альтернативным маршрутом. Россия возьмёт на себя дополнительные расходы по перенаправлению газа через Казахстан», — пишет колумнист из провинции Хунань, известный как «Маленький Цзясинь». «С этим запасным вариантом Китай наконец почувствовал себя спокойнее. Без него переговоры никогда бы не продвинулись так далеко».

Она добавляет, что это обещание фактически устранило геополитический риск, который преследовал переговоры более десятилетия.

В прошлом году Китай предложил в качестве альтернативы казахстанский маршрут, но Москва посчитала его слишком длинным и дорогим по сравнению с более коротким и дешевым монгольским маршрутом.

Геополитика и реакция Запада

Некоторые западные аналитики утверждают, что нежелание Пекина подтвердить сделку свидетельствует о том, что китайская сторона не спешит достигать окончательного соглашения. Однако некоторые наблюдатели полагают, что Китай просто не проявляет активности, чтобы избежать западных санкций и пошлин.

Фактически, планируемая мощность «Силы Сибири-2» в 50 миллиардов кубометров в год аналогична мощности ныне не функционирующего трубопровода «Северный поток-1», который когда-то поставлял в Европу 55 миллиардов кубометров в год.

До вторжения на Украину в феврале 2022 года Россия ежегодно экспортировала в Европу более 150 млрд куб. м газа по сети крупных трубопроводов, включая «Северный поток» через Балтийское море, «Ямал-Европа» через Польшу, «Турецкий поток» по дну Черного моря и старый транзитный маршрут через Украину.

После вторжения Германия приостановила реализацию проекта «Северный поток — 2», который удвоил бы прямые поставки российского газа в Германию до 110 млрд куб. м в год. ЕС резко сократил свою зависимость от российских энергоносителей. В результате импорт российского газа в ЕС сократился со 150 млрд куб. м в 2021 году до 52 млрд куб. м в прошлом году, а доля российского газа в энергетическом балансе Европы упала с 45% до 19%.

Спад побудил Москву развернуться на восток, в первую очередь в сторону Китая. Пекин рад дешёвому газу, но не хочет расстраивать ЕС, который страдает от высоких расходов на энергоносители и оборону из-за затянувшейся войны на Украине.

Последняя сделка по «Силе Сибири-2» была заключена после того, как президент США Дональд Трамп в прошлом месяце настоял на заключении соглашения о прекращении огня между Москвой и Киевом. Трамп также ввёл 25-процентную пошлину на закупки Индией российской нефти. США не стали делать то же самое с Китаем, поскольку обе стороны вели переговоры о поставках микросхем и редкоземельных металлов.

Два аналитика из Центра глобальной энергетики Атлантического совета — Джозеф Уэбстер и Лэндон Деренц — пишут, что сделка по «Силе Сибири 2» может подорвать усилия Запада по сдерживанию войны России в Украине.

«Китай — важнейший торговый партнёр России и оказывает Москве незаменимую поддержку в сфере оборонной промышленности», — писали они. «Любое дальнейшее увеличение поставок природного газа грозит затянуть войну на Украине, поддерживая экономику России и укрепляя политическое положение Путина».

Они говорят, что «США и их европейские союзники должны совместно рассмотреть вопрос о введении целевых вторичных санкций против российских энергетических компаний, китайских фирм, помогающих российским военным усилиям, или и тех, и других».

Тем временем, как сообщается, официальные лица США дали понять, что Вашингтон призовет партнеров по G7 рассмотреть возможность введения масштабных пошлин в размере от 50% до 100% на закупки российской нефти как Китаем, так и Индией, с целью сократить доходы от продажи энергоносителей, поддерживающие военные усилия Москвы.

