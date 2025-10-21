Болгария заявила о готовности предоставить Путину воздушный коридор для полета в Будапешт на встречу с Трампом

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев дал понять, что Болгария по запросу России готова разрешить президенту Владимиру Путину пролететь над своей территорией для встречи с Дональдом Трампом в столице Венгрии.

«Когда предпринимаются усилия по достижению мира, если условием этого является встреча, наиболее логично, чтобы она была организована всеми возможными способами», — сказал Георгиев корреспондентке Болгарского национального радио (BNR).

На вопрос, означает ли это, что Болгария предоставит Путину воздушный коридор, министр спросил: «А как предполагается провести встречу, если кто-то из участников не сможет на нее приехать?»

16 октября Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Они договорились встретиться в столице Венгрии. Дата встречи пока неизвестна. Каким маршрутом Путин полетит в Будапешт — тоже. «Би-би-си» отмечает, что его кратчайший возможный маршрут пролегает через восточное побережье Черного моря, Турцию, Болгарию и либо Сербию, либо Румынию.

Болгария — участница Международного уголовного суда (МУС), который в 2023 году выдал ордер на арест Путина.

Венгрия заявила, что гарантирует Путину безопасную поездку в Будапешт на переговоры с Трампом. Венгрия, как и Болгария, является участницей МУС. Летом 2025 года страна подала заявку на выход из-под юрисдикции суда, но решение вступит в силу только через год. Несмотря на это, в 2025 году власти Венгрии уже приняли в стране премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, на которого также выдан ордер МУС.

В сентябре 2024 года Путин посещал Монголию, а в октябре 2025 года — Таджикистан. Обе эти страны ратифицировали Римский статут МУС.